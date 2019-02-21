風．LUXURY／全新「浪鬼」5大升級！　郭富城樂喊：每天都能戴

▲全新「浪鬼」有多迷人？看完後絕對想手刀入手！（影／記者楊坊士製）

記者楊坊士／新加坡報導

Longines（浪琴表）旗下HydroConquest深海征服者系列，被錶迷們暱稱為「浪鬼」，因高CP值有著超夯人氣，而18日於新加坡推出全新款式，以下盤點出「5大設計升級」，連品牌優雅代言人、天王郭富城都難擋其魅力，樂喊：「這是我每天都能戴的腕錶！」

▲換上陶瓷錶圈後，視覺、性能都更優。（圖／品牌提供）

1.升級陶瓷錶圈

以往的「浪鬼」的錶圈是鋁合金材質，新款採用更高階的嵌入式的陶瓷錶圈，大大提升耐磨與抗刮性。而其散發出的溫潤色澤、與錶盤顏色相同的設計，為運動風格更添一絲質感氣息。

▲計時碼錶款帥度更上一層。（圖／品牌提供）

2.新色、新功能超誘人

全新的「浪鬼」增加潛水錶少見的灰色，讓潛水錶也多了「紳士」風格，郭富城看了直呼：「很喜歡這新色！」另外還多了計時碼錶的款式，目前共有灰色、黑色與藍色三色，分別有大三針含日曆錶款、計時碼錶款，並有不鏽鋼錶帶與橡膠錶帶可選擇。

▲改用圓點時標，視覺更簡潔。（圖／記者楊坊士攝）

3.錶盤更簡潔

為了讓水上運動更容易讀時，HydroConquest深海征服者系列腕錶，將先前的棒狀時標拿掉，改為圓點時標，整體視覺更顯簡潔、清晰。

▲配正裝也適合。（圖／記者楊坊士攝）

4.夜光升級

若潛入深海、光線越來越微弱的環境下，夜光功能就備受依賴！全新款式腕錶的時標與指針，升級成鍍有Super-LumiNova夜光塗料，在太陽飾紋面盤上，形成顯眼對比。

▲新增顏色、功能與不同錶帶，讓選擇更多元。（圖／品牌提供）



5.細節更精緻

跟前一代看似很相似，但其實細節都悄悄改變。像是略收窄的錶帶，更符合人體工學，提升配戴舒適度；金屬錶帶結合拋光與磨砂材質，低調展現高品質。

▲郭富城搶先戴上，是不是帥呆了呢？（圖／翻攝自aaronkwokxx IG）

全新系列皆搭載300米防水深度、單向旋轉錶圈、旋入式錶冠與底蓋，錶冠有特殊保護裝置，以及潛水專用延長錶帶的雙重安全摺疊錶扣，都更適合水上愛好者。目前有41及43mm兩種尺寸（計時碼錶只有41mm），售價51,900~79,500元，勢必會再掀新風潮。

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