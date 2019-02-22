水象星座如何突破低潮期？天蠍放下過往、雙魚重拾熱情

每個星座、每個人、每個生命的階段，都會有撞牆期，這樣的低潮像是各自的人生作業，過程不會因忽略或逃避而消失，直到有天學會了，才能成為生命中珍貴的禮物。巨蟹應學會控制情緒、天蠍試著放下執著、雙魚重視心靈的探索則會帶來成長。

巨蟹座



成為情緒的主人，而非讓情緒控制

巨蟹座是情感充沛，有多種情緒的星座，他們需要有個家，來讓內心有個安穩歸屬感，但巨蟹的季節，如以節氣來說，卻是人們非常忙碌於夏秋作物的時期，因此有許多巨蟹為了家庭穩固、重視家庭，卻待在外面工作的時間，比在家還長，當巨蟹沒有重視內心之家的品質時，很容易的會讓感覺堆積成情緒，當爆炸時就是一種情緒化的風暴，這讓巨蟹更不知該如何是好。

巨蟹的情緒就是一道牆，來掩飾柔軟易受傷的內心，當一個巨蟹愈憤怒時，內心其實更是脆弱，要突破這道牆，你需要學習來與自己各式各樣的情緒相處，而不是爆炸時才來處理，這如同剝洋蔥的過程，慢慢的了解自己真正要表達的是什麼，如果此時你是脆弱的，那就如實表現，當你感到不安時，就自然呈現，這樣溫柔直接的你，反而會真正的堅強。

開運色：粉紅色

開運小物：披肩





天蠍座



放下不屬於自己的一切

天蠍座在12星座中，是最懂得隱藏的星座，他們不會讓別人知道自己真正的實力到哪，不會讓人去探到自己的底線，如果說獅子座是王者，那麼天蠍就是在國王背後的一股力量，低調嚴謹的管理者，是天蠍的元素，而天蠍擁有別人無法衡量的資源，他是氣候乾燥，作物收割並收藏起來的秋季的能量，為了讓自己度過冬季，天蠍不會輕易的釋放資源，一切都會經過精密的衡量。

但偏偏天蠍卻是要從失去中學習怎麼去愛，從失去的力量，來突破自己的撞牆期，當天蠍真實面臨一無所有，或是失去心中的安全感時，那將是自己開始改變的轉捩點，當沒有了這些安全感，當不再緊抓不放，天蠍才能有個機會，去懂得自由和遼闊的偉大精神。

開運色：玫瑰金

開運小物：香檳

雙魚座



遠離上癮的習慣，重視心靈探索

每個雙魚，都會有自己的一個已上癮的習慣，有的是熬夜、沉溺在某個事物中，或是對人的崇拜，如果對身心靈過於執著追求，也是種變相的上癮…等等，而這也是雙魚阻礙自己的一個方式，雙魚的能量與海洋有關，他具有慈悲與大愛的特質，生長在春天萬物從冬眠中醒來之時，這也是春耕的時節，雙魚的感受性非常敏銳，並帶著春天的生命力，滋養萬物，而充滿這麼多愛與靈性的雙魚，要如何去收斂自己的情感呢？

其實是困難的，因此雙魚就把自己充沛如海洋般的愛，集中在戀愛的氛圍，或是某些人事物上面，不然他會被自己的多愁善感先淹沒了，但是當雙魚把這強大的力量，開始放回自己身上，為自己開起探索內在的旅程，不藉由外在的人事物釋放這能量，雙魚將找回心中對生命的熱情與悸動，而開始懂得照顧好自己，當這樣時，他不只照顧自己而已，身邊的人都因此而被引發。

開運色：寶石紅

開運小物：舒壓精油

文／Harper's BAZAAR 圖／IG

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