命理師分析「萬年單身女」的25種面相！ 下巴尖很挑剔、雙唇過薄最難嫁

這個城市裡，有很多條件極之優秀的女生，到了三十歲後還是嫁不出去，當中有幸有不幸。學會欣賞「獨活」的好處：就是不再需要討好他人，姻緣去留，跟一個女生的幸福關係不太大，了解到自己性格上的不足之處，就是改運的第一步…所謂有心不怕遲。

若要立心改變命運，一切從改變自身性情開始，不分美醜，現提供25個「單身」女生的面相特徵。

1. 額頭圓突



面相五行火旺，有獨立思想，事業心強，擇偶條件不低，令追求者產生心理壓力，晚婚、不婚的機會頗大。

2. 耳無垂珠



代表性格好勝，反叛性亦強，感情關係中不太願意付出，只期望收成，令不少有心人望而欲步。





3. 兩耳不平



兩耳高低不一的女生，容易在婚姻上遇到阻礙，若早婚的話，容易出現兩次甚至多次婚姻。

4. 眉毛散亂



眉亂即心亂，反映心理狀態長期不穩，處事顧慮多多，一生錯過不少好姻緣。

5. 眉毛淡薄



眉毛短促稀薄的女生（以修眉前為準），對人對事冷漠無情，對男生當然不會投入太多感情，因此晚婚獨活的機會極大。

6. 眉骨明顯



代表事業心強，擁有男生的性格，粗枝大葉。對另一感情較為淡薄，然而，透過多次失敗都未必可以學懂男女相處之道。

7. 懸針破印



女生三十歲前，若發見「印堂」位置，即兩眉之間出現直紋，所謂「懸針破印」，婚姻運欠佳，獨活也不錯。

8. 眼泛桃花



眼睛圓大、眼珠濕潤及黑白分明，欠缺理性分析，容易受到某某頃刻間的刺激或牽動，心如鹿撞，若早婚的話；問題不少。

9. 魚尾紋多



三十歲前就見魚尾紋，代表女生感情關係好事多磨，波折較多，與男人的緣份較薄。

10. 山根塌



「山根」即兩眼之間的位置，若這裡塌的話，低代表女命一生中會遇上一次甚至多次感情大挫折，早婚絕非好事，皆因失敗機率極大，要等到有一天人生經歷風浪，智慧更上一層樓之後再成婚，或見圓滿結局。

11. 眼尾低陷



太陽穴位置（奸門）為夫妻宮位置，若此處低陷反映女命處事偏執，自我中心，感情關係充滿計算與猜疑，因此早年錯失不少天賜良緣。

12. 鼻大樑高



事業心重，不解溫柔、撒嬌免問，男女交往中不願吃虧。

13. 鼻樑有節



性格過於偏執倔強，寧死不屈，過於執拗，一般男生難以接受，因此感情路上幾經波折，晚婚、獨活為宜。

14. 顴骨高

思想男性化，事業心重，又不解溫柔，婚前婚後與另一半口角不斷。若加上額頭突出，即所謂「三顴臉」，性格火爆好爭鬥，口舌不絕，問題更大。

15. 法令深



四十歲前法令已經十分明顯，代表對人對己極之嚴格，本身很嚴肅，感情生活多障礙。

16. 美人生鬚



代表女生思想比較男性化，溫柔欠奉，開展感情關係比較困難。



17. 人中不顯



性格孤僻自我中心，難以投入男女感情關係。

18. 雙唇過薄



說話不留情面，常以言語攻擊他人，相信世上沒有一個男生可以長期忍受這種性格的女生。不改此惡習前不宜談婚論嫁。

19. 嘴張露齒



愛吵架，或是結婚時會有來自長輩的阻力或壓力，而使婚事一拖再拖，也是其中一種晚婚、不婚的類型。

20. 牙齒外斜



牙齒代表說話，兩性關係之中，言語上的溝通十分重要，若見牙齒外斜，跟另一半常見口舌是非、意見矛盾，為早年失戀頻見。

21. 女命男聲



女生天生聲音沙啞，就算有幸容貌出眾，亦大多情路波折，離婚機會頗高，晚婚為宜。

22. 下巴過尖



怨氣頗大，抱怨不停，對另一半諸多挑剔，從不理會別人的感受。

23. 臉呈方型



求愛心切，開始每段感情前都未有細心考慮清楚；同時自覺比對方聰明，常常堅持己見，關係難以長久。

24. 頭髮濃密



性格大多三分鐘熱度，戀愛感覺難以長久，早婚高危。

25. 髮質粗硬



代表陽氣過盛，導致脾氣頗大，待時日洗禮後，歸於平和，運勢或會改善，因此同樣晚婚為宜。

文／柯夢波丹 圖／GETTY

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

【延伸閱讀】

「愛情真的值得等待，有時候只是晚點來」隋棠、ELLA、賈靜雯…演藝圈幸福人妻教會我們的20堂愛情課



「如果他不欣賞妳，妳可以直接去找別人」蔡依林、林志玲、張鈞甯...盤點15位女星的霸氣單身金句