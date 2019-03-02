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命理師分析「萬年單身女」的25種面相！ 下巴尖很挑剔、雙唇過薄最難嫁

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這個城市裡，有很多條件極之優秀的女生，到了三十歲後還是嫁不出去，當中有幸有不幸。學會欣賞「獨活」的好處：就是不再需要討好他人，姻緣去留，跟一個女生的幸福關係不太大，了解到自己性格上的不足之處，就是改運的第一步…所謂有心不怕遲。

若要立心改變命運，一切從改變自身性情開始，不分美醜，現提供25個「單身」女生的面相特徵。

1. 額頭圓突

面相五行火旺，有獨立思想，事業心強，擇偶條件不低，令追求者產生心理壓力，晚婚、不婚的機會頗大。

▲面相。（圖／Getty）

2. 耳無垂珠

代表性格好勝，反叛性亦強，感情關係中不太願意付出，只期望收成，令不少有心人望而欲步。

▲面相。（圖／Getty）

3. 兩耳不平

兩耳高低不一的女生，容易在婚姻上遇到阻礙，若早婚的話，容易出現兩次甚至多次婚姻。

▲面相。（圖／Getty、Ig）

4. 眉毛散亂

眉亂即心亂，反映心理狀態長期不穩，處事顧慮多多，一生錯過不少好姻緣。

▲面相。（圖／Getty）

5. 眉毛淡薄

眉毛短促稀薄的女生（以修眉前為準），對人對事冷漠無情，對男生當然不會投入太多感情，因此晚婚獨活的機會極大。

▲面相。（圖／Getty、Ig）

6. 眉骨明顯

代表事業心強，擁有男生的性格，粗枝大葉。對另一感情較為淡薄，然而，透過多次失敗都未必可以學懂男女相處之道。

▲面相。（圖／Getty）

7. 懸針破印

女生三十歲前，若發見「印堂」位置，即兩眉之間出現直紋，所謂「懸針破印」，婚姻運欠佳，獨活也不錯。

▲面相。（圖／Getty）

8. 眼泛桃花

眼睛圓大、眼珠濕潤及黑白分明，欠缺理性分析，容易受到某某頃刻間的刺激或牽動，心如鹿撞，若早婚的話；問題不少。

▲面相。（圖／Getty）

9. 魚尾紋多

 三十歲前就見魚尾紋，代表女生感情關係好事多磨，波折較多，與男人的緣份較薄。

▲面相。（圖／Getty）

10. 山根塌
「山根」即兩眼之間的位置，若這裡塌的話，低代表女命一生中會遇上一次甚至多次感情大挫折，早婚絕非好事，皆因失敗機率極大，要等到有一天人生經歷風浪，智慧更上一層樓之後再成婚，或見圓滿結局。

▲面相。（圖／Getty）

11. 眼尾低陷

太陽穴位置（奸門）為夫妻宮位置，若此處低陷反映女命處事偏執，自我中心，感情關係充滿計算與猜疑，因此早年錯失不少天賜良緣。

▲面相。（圖／Getty）

12. 鼻大樑高

事業心重，不解溫柔、撒嬌免問，男女交往中不願吃虧。

▲面相。（圖／Getty）

13. 鼻樑有節

性格過於偏執倔強，寧死不屈，過於執拗，一般男生難以接受，因此感情路上幾經波折，晚婚、獨活為宜。

▲面相。（圖／Getty）

14. 顴骨高

思想男性化，事業心重，又不解溫柔，婚前婚後與另一半口角不斷。若加上額頭突出，即所謂「三顴臉」，性格火爆好爭鬥，口舌不絕，問題更大。

▲面相。（圖／Getty）

15. 法令深

四十歲前法令已經十分明顯，代表對人對己極之嚴格，本身很嚴肅，感情生活多障礙。

▲面相。（圖／Getty）

16. 美人生鬚
代表女生思想比較男性化，溫柔欠奉，開展感情關係比較困難。

▲面相。（圖／Getty）


17. 人中不顯

性格孤僻自我中心，難以投入男女感情關係。

▲面相。（圖／Getty、Ig）

18. 雙唇過薄

說話不留情面，常以言語攻擊他人，相信世上沒有一個男生可以長期忍受這種性格的女生。不改此惡習前不宜談婚論嫁。

▲面相。（圖／Getty）

19. 嘴張露齒

愛吵架，或是結婚時會有來自長輩的阻力或壓力，而使婚事一拖再拖，也是其中一種晚婚、不婚的類型。

▲面相。（圖／Getty）

20. 牙齒外斜

牙齒代表說話，兩性關係之中，言語上的溝通十分重要，若見牙齒外斜，跟另一半常見口舌是非、意見矛盾，為早年失戀頻見。

▲面相。（圖／Getty）

21. 女命男聲

女生天生聲音沙啞，就算有幸容貌出眾，亦大多情路波折，離婚機會頗高，晚婚為宜。

▲面相。（圖／Getty）

22. 下巴過尖

怨氣頗大，抱怨不停，對另一半諸多挑剔，從不理會別人的感受。

▲面相。（圖／Getty）

23. 臉呈方型

求愛心切，開始每段感情前都未有細心考慮清楚；同時自覺比對方聰明，常常堅持己見，關係難以長久。

▲面相。（圖／Getty、Ig）

24. 頭髮濃密

性格大多三分鐘熱度，戀愛感覺難以長久，早婚高危。

▲面相。（圖／Getty）

25. 髮質粗硬

代表陽氣過盛，導致脾氣頗大，待時日洗禮後，歸於平和，運勢或會改善，因此同樣晚婚為宜。

▲面相。（圖／Getty、Ig）

文／柯夢波丹　圖／GETTY

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢, 愛情, 運勢, 面相, 命理師, 事業
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