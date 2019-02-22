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學會5種「超簡單」拍照姿勢吸讚數滿分　不用再傻傻比Ya了

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編輯／Duke　圖／翻攝自IG@lalalalisa_m、@heybiblee、@jennierubyjane、@suitangtang、@angelababyct、@gem0816、@yoona__lim

朋友們出遊時，總會拍很多張照片，但對於不常拍照的人，就只會比Ya的動作而已，而常常一拍就是好幾張，如果再煩惱要怎麼擺拍照姿勢的人，今天要教各位，女明星常擺的五種姿勢。

1.撩頭髮

真的非常好用，只需要把頭髮撩起來一點，或是把手放在頭髮上，眼神注視遠方就可以囉，絕對是最簡單的一種姿勢。

▲女星拍照姿勢。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m、@heybiblee、@jennierubyjane、@suitangtang、@angelababyct、@gem0816、@yoona__lim）▲女星拍照姿勢。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m、@heybiblee、@jennierubyjane、@suitangtang、@angelababyct、@gem0816、@yoona__lim）

2.托下巴

這招的精隨在於，頭要有一點歪歪的，然後要自信的看著鏡頭，然後用手把下巴托著，而身體要正或側的都可以哦。

▲女星拍照姿勢。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m、@heybiblee、@jennierubyjane、@suitangtang、@angelababyct、@gem0816、@yoona__lim）▲女星拍照姿勢。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m、@heybiblee、@jennierubyjane、@suitangtang、@angelababyct、@gem0816、@yoona__lim）

3.假裝喝飲料

學會善用周圍的東西，拍照時就會很有優勢，如果手上拿著飲料，就拿來當裝飾品拍照，至於要看著鏡頭，或是凝視遠方，就屬個人習慣了。

▲女星拍照姿勢。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m、@heybiblee、@jennierubyjane、@suitangtang、@angelababyct、@gem0816、@yoona__lim）▲女星拍照姿勢。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m、@heybiblee、@jennierubyjane、@suitangtang、@angelababyct、@gem0816、@yoona__lim）

4.靠牆

這招可以有很多不同的變化，可以把腳靠在牆上，或是放下來都可以，也能把手放進口袋裡，營造出隨興的感覺，會有不同的效果哦。

▲女星拍照姿勢。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m、@heybiblee、@jennierubyjane、@suitangtang、@angelababyct、@gem0816、@yoona__lim）▲女星拍照姿勢。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m、@heybiblee、@jennierubyjane、@suitangtang、@angelababyct、@gem0816、@yoona__lim）

5.蹲姿

這個姿勢，是近幾年才出現的，以往的女生其實都不太會用這樣的姿勢，但這邊跟各位說，蹲姿真的非常好拍，可以多多嘗試，拍出來或許會有驚人的效果。

▲女星拍照姿勢。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m、@heybiblee、@jennierubyjane、@suitangtang、@angelababyct、@gem0816、@yoona__lim）▲女星拍照姿勢。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m、@heybiblee、@jennierubyjane、@suitangtang、@angelababyct、@gem0816、@yoona__lim）

今天教各位的這些姿勢，都是日常生活中，不論團體或是個人照，都相當好用的，學起來保證以後拍照，絕對無往不利，拍出來都像明星哦！

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關鍵字：

拍照姿勢, 女明星拍照, 撩頭髮, 蹲姿
fashion.net

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