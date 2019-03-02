想逛多久就逛多久！innisfree東大門「無人商店」讓女孩無壓力試妝

▲innisfree推出無人商店設計。（圖／翻攝自some.2 IG）



文／Cheryl

無人商店成為未來的趨勢，不僅便利商店、成衣店開始走向自助服務的趨勢，南韓自然系美妝品牌innisfree也在最近嘗試了這種新的店型，在東大門設計廣場的店面最近就變成自助式，不但可以自己結帳，也沒有店員會打擾，相當厲害。

逛化妝品專櫃很多人都會遇到一個問題，就是很怕緊迫盯人的店員，不但無法放鬆試妝，還讓人有必買的壓力，因此有很多女生寧可上網看開箱文，也不敢靠櫃試色；最近彩妝品牌innisfree在南韓東大門的店面，就首度採取自助商店「Self Store」的設計，讓人可以自由大逛。

這間Self Store裡面陳列了innisfree許多的彩妝品，外型跟一般的商店一樣，陳列了很多商品，不過更特別的是裡面並沒有店員，所有試妝、結帳都得自己來，讓人可以充分體驗商品的魅力，店內還多了許多互動式螢幕，可以從中點選了解銷售冠軍、熱門新品與活動，提供完全無壓力的消費空間，想逛多久就逛多久。

▲連結帳都要自己來的商店。（圖／翻攝自some.2 IG）



彩妝品的品項還有使用方式相當多元，目前大多數的品牌都沒有提供這樣的服務，仍然是會配給銷售人員，讓顧客可以諮詢產品的使用方式以及建議，但這樣的操作卻帶給許多人購買上的壓力，因此很多人都寧可買開架產品或是上網購買，也不願踏進專櫃消費。

據了解，innisfree官方其實非常重視顧客反應，過去在銷售人員的培訓上，會讓他們與顧客有一定的距離，像是站在顧客斜後方，等待有需要的時候才會上前協助服務；這次的創新設計應該也是觀察了很多消費者的心聲，才做出的創意設計，如果有機會的女孩，一定要嘗試去逛逛。