彷彿置身於巴黎、土耳其！藏在台北巷弄的5間異國風咖啡廳

許多人閒暇無事，或是想沉澱心情時總想到咖啡廳來一杯，現在咖啡廳愈來愈多間，如何在這其中找到不一樣的風格呢？在這特別為你蒐羅台北5間充滿異國風的咖啡廳，就算暫時無法出國，但也可透過在這享受一整個下午，讓你在台北街頭感受不一樣的異國情調！

1.大稻埕裡的復古港風：《窩窩 wooo》

店內所擺放的老舊傢俱，都是香港老闆的收藏，其中一進門就映入眼簾的老舊藥櫃，更是老闆的收藏品之一，讓人彷彿穿越時空來到了老舊年代。而餐點以港式輕食為主，若有不懂的地方，老闆也會很親切地解答。而這裡賣的是正統香港美食，因此口味可能與台灣人平常習慣的有所落差，但這也是吃異國料理最迷人之處呀！

其中「鮮奶麥皮」香港常見的家常早餐之一。不同於台灣，香港是將麥皮同鮮奶ㄧ起熬煮，至到如同粥般的濃稠。窩窩將港式鮮奶麥皮加入大稻埕南北貨中最常見的枸杞與紅棗，讓平凡的麥皮瞬間有了甜甜的好滋味。

《店家資訊》

電話：02－25552056

地址：台北市大同區民生西路404號

營業時間：週一～週日12：00～21：30

2.老上海的古典華麗：《秘氏珈琲》

神秘的老上海風情，推開木門走進秘氏咖啡，彷彿走入歷史，來到了古上海各上流名媛聚集喫茶之地，而進入店內沒有太多的喧鬧聲，取而代之的是輕柔的音樂，讓人不禁就忘了外頭時間的流逝，若你想找個與俗世暫時抽離的秘密基地，或是想要感受一下復古氛圍的話，就到秘氏來一杯吧！

這裡雖沒有供應鹹食，但有簡單的甜點、茶、咖啡、威士忌和一些洋酒。其中秘室的咖啡相較於其他的咖啡，味道較為清淡，口感卻很有層次。

《店家資訊》

電話： 02－83691012

地址：台北市大安區浦城街4巷30號

營業時間： 週二～週日13：00～22：00（週一公休）

3.低調路線的日式復古：喫茶店 香

隱身在民生社區，外觀極為低調的「喫茶店 香」，室內空間雖然不大，但裝潢卻是十分典雅細緻，有如日本老派咖啡館的沉穩懷舊情調。而雖然叫喫茶店，但其實不只以茶飲為限，也有供應咖啡以及輕食。而店內使用BALMUDA烤土司機，烤得有些焦酥吐司邊邊相當可口！

除此之外，菜單上提供6種口味的飯糰也是必吃商品！而煎茶也是特色之一，店家隨茶盤會附上煎茶回沖步驟的小紙條，將熱水倒入茶杯約八分滿後，在將茶杯裡的熱水倒入急須壺裡，無需等待直接倒入杯中，茶湯散發淡雅的香氣，口感微甘，是一支相當適合夏天的涼爽茶品。

《店家資訊》

地址：台北市松山區三民路107巷No. 8-3

營業時間：不定時，臉書會公告。

4.走入土耳其的神秘國度：登陸土星 Saturn Landing Turkish Coffee

店外鮮明的藍色與白牆充滿濃濃土耳其風味，而走進店內不乏能看到許多土耳其的痕跡，土耳其之眼、土耳其咖啡壺等，店內的配色讓人彷彿來到那個神秘國度。

每到週五、週六，店內就會有「特別來賓」來這表演，她是來自紐約的海地人，她常常在這個不大的空間裡翩翩起舞，邊享受餐飲又能看精彩的表演，真的是一大享受！而招牌「經典土耳其咖啡」更是不容錯過。

土耳其咖啡烹煮方式獨特之處：不會有「濾」的動作，咖啡粉與水會一起烹煮，所以喝到後面會有剩餘咖啡渣，在土耳其常用來占卜，其濃郁的芬香搭配一旁的土耳其軟糖更是絕配。。

而今年冬天新上市的檸檬塔，將新鮮檸檬榨汁、較橘色的雞蛋黃、砂糖、奶油交織出入口即化的檸檬餡體，塔底則是用消化餅製成，光看照片就讓儂編口水流滿地啦～

《店家資訊》

電話：02－27555108

地址：台北市大安區四維路154巷23號

營業時間：週一～週日 12：00～19：00

5.台北街頭的「小巴黎」：Les Piccola

整間店運用綠色系、大理石地磚與木質裝潢，呈現出一個舒適愜意、溫馨中又帶點浪漫的空間，此外設計上還運用大量的窗戶，引入自然光，隨著日光變化，從早到晚都有不同的感覺，其中，紅色格紋的花磚高腳吧檯區被植物環繞，讓人彷彿有在叢林中用餐的錯覺。

而其中「主廚特製煎餅」，特別的是其口感非軟綿空氣舒芙蕾感，而是比較扎實像是煎過的熱蛋糕口感，相當特別！

《店家資訊》

電話：02－23410999

地址：台北市大安區金華街164巷5號1樓 （捷運東門站5號出口）

營業時間：11：00～18：00 （週一、二休）

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TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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