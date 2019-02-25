Dappei／IG穿搭網紅居然不是真人！盤點三位正火紅的虛擬模特兒

文字。 圖片／Dappei

不只製造業和零售業進入自動、智能化，這波「淘汰真人」的失業潮也即將波及到網路上了嗎？「虛擬模特兒」顧名思義便是虛構身份、沒有肉體的模特兒，目前多見於 Instagram 等社群軟體，在網路上的活動和真人 KOL 無異，除了商業貼文，也分享著日常生活、私服穿搭，甚至是和朋友的合照，發揮的效益不亞於真人。

和虛擬 YouTuber 的經營模式相似，虛擬模特兒「模仿」真人模特兒會上傳的貼文主題，並且從大型企劃、團隊經營到個人的替身皆有可能，一起來認識現在當紅的幾個虛擬模特兒吧！

Lil Miquela（@lilmiquela）

虛擬模特兒中最活躍的，當 Miquela 莫屬。Miquela 是一位住在美國洛杉磯的 19 歲少女、西班牙和巴西的混血兒，事實上她來自矽谷的新創公司 Cain Intelligence，是一家研究開發機器人與人工智能的公司。

而 Miquela 在一封公開信提到她的經營者 Sara、Trevor 以及他們的公司 Brud​（@brud.fyi），Sara 和 Trevor 從 Cain Intelligence「拯救」了她，並為她提供了新的生命。

在 Instagram 查看這則貼文 MIQUELA （@lilmiquela）分享的貼文 於 PST 2017 年 12月 月 7 日 下午 4:53 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 *~ MIQUELA ~*（@lilmiquela）分享的貼文 於 PDT 2017 年 9月 月 6 日 下午 2:35 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 *~ MIQUELA ~*（@lilmiquela）分享的貼文 於 PDT 2018 年 5月 月 1 日 下午 10:12 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 *~ MIQUELA ~*（@lilmiquela）分享的貼文 於 PST 2017 年 11月 月 21 日 下午 12:52 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 *~ MIQUELA ~*（@lilmiquela）分享的貼文 於 PST 2017 年 12月 月 31 日 下午 11:37 張貼

如今許多網路意見領袖展現的不僅只是好看的樣貌、吃喝玩樂的生活，而是更具個性、擁有特定的興趣，並利用自身知名度幫助公益、關懷社會等，Miquela 同樣會在個人社群發表對社會議題的看法，例如她支持美國黑人運動 Black Lives Matter，也發表關於美國移民與槍械管制的意見——顯然被賦予了明確的性格與情感設定。

儘管不是真的人類，影響力卻是真實的，對品牌廠商來說有合作價值，並且省去了一些「真實的勞動成本」，Lil Miquela 被稱為是虛擬網紅的先鋒。

▲ 除了時尚，Miquela 也涉足音樂領域。（影片來源：YouTube）

Shudu（@shudu.gram）

英國攝影師 Cameron-James Wilson 用電腦成像與 3D 技術創造並捧紅 Shudu，他說道「我在攝影有 10 年工作經驗，我知道美容宣傳沒有一個能真實呈現化妝品實際使用後的效果，你幾乎很少、很少能看到廣告宣傳照沒修過圖的，我覺得一旦你要修圖，乾脆用3D就好了。」，Shudu 被稱作是全球第一個虛擬超模。

Shudu 在 2018 年和品牌 BALMAIN 合作，與另外兩位虛擬模特兒 Margot、Zhi 一起在網路上亮相，Margot、Zhi 都是為這個行銷企劃專門打造的角色，分別為法國和中國人，當 BALMAIN 將這「美麗又多元」的組合推出時，引發不少爭議與罵名。

許多人認為這種做法一點都不「多元」，若 BALMAIN 想這麼做，應該直接找真人模特兒，理由是模特兒的競爭本來就很激烈，被取代是非常容易的事，而「非白人模特兒」更是生存不易，根據時尚網站 The Fashion Spot 統計，2017 年在時裝秀的走秀模特兒僅有 32.5% 不是白人，跟 2015 年的 17% 比起來已經是有所成長的數字。

對此，Cameron-James Wilso 回應道：「我認為數位模特兒可能只適用在特定情況下，它們跟真實的模特兒是可以同時存在的。」，「每當出現新科技時，總會有兩極化的討論—有些人會頑固地對抗它，有些人則會擁抱它。」

而 Shudu 的個人社群和 Miquela 比起來，比較缺乏角色個性的經營，Cameron-James Wilso 甚至直接以自己的身份與粉絲對話。

imma（@imma.gram）

imma 是由 3D 動畫製作公司 ModelingCafe 所設計的 3D 人像，只有頭部是虛擬的，照片的身體和背景則是真人拍攝後再進行合成，因此 imma 的照片看起來也相對逼真，加了濾鏡的照片更難以分辨真偽。

這位日籍虛擬 Model 的誕生與走紅，讓許多人相信虛擬模特兒風潮即將席捲亞洲。imma 經營社群的時間尚短，未來將會以時裝模特兒及時尚部落客的身份展開活動。

imma 也有玩捏人偶軟體「ZEPETO」並在 Instagram 分享，虛擬模特兒再創建虛擬角色這件事十分有趣。

Dappei 結語：

虛擬模特兒其實也是由真人經營，並不是人工智能，這類「電腦成像網紅」可以說是人類的化身，就像 ZEPETO 裡的卡通人偶一樣，「真人們」在社群網路上呈現的形象又有幾分是真實呢？這些虛擬人物一開始或許會因虛擬身份受到關注，但即使擁有無懈可擊的外表，也需要努力經營才能存活。

文字編輯：zoey

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