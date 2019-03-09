Burberry改革、誰來接手CK？10大精品的挑戰才正要開始

時尚圈告別動盪的2018年，但對於Celine、MK、CK、Rimowa等以下這10個品牌，嶄新卻充滿挑戰的2019年才剛剛開始。

1. Phoebe走人，Hedi上任Celine的首季銷售成績待觀察

去年秋天，第一個由Hedi Slimane接手的Celine時裝系列於巴黎時裝週首曝光，暗黑強烈的風格和以往品牌鮮明的極簡摩登形象迥異，正式將Phoebe Philo引領的時代畫下句點。這個句點，讓許多Phoebe粉絲至今仍在適應當中，但也讓Hedi Slimane與Celine成為這半年來最受社群媒體討論的兩個名字之一。

2019年春夏，這個系列正式上架，經過台北專賣店時，架上包款也已悄悄換成Hedi新作，先不論外界對於Hedi Slimane的評論是否公平，各有不同見解，誰對誰錯，也沒有人有資格判定，唯一可確定的是，第一季的業績將會重新定位Celine在全球時尚圈的重量。

2. Riccardo Tisci成功改革Burberry，首季商品銷售告捷

自Riccardo Tisci 接手Burberry後，大家對於他帶來設計風格也是抱持著兩極的看法，但卻很巧妙開始一系列大規模改革，從改Logo開始，接著再用創辦人Thomas Burberry 名字縮寫的「B」與「T」創造出全新的Monogram，並在時裝週開跑前先推出秒殺限量的Logo Tee，透過各大名人瘋狂轉載，一度讓品牌橫掃社交媒體。

果不其然，他所職掌的首季2019春夏發表一上市幾乎銷售一空，營業利潤大漲 36% 至 1.73 億英鎊。看來全新局面的 Burberry，除了懂得緊抓Z世代的心，更守住那些買單的父母了。讓低潮許久的品牌，如今靠著轉型路程，終於迎來久違的曙光了。

3. Raf Simons下台後，誰來接手CK？

Raf Simons試圖將Calvin Klein的銷售主力轉到高級時裝，而非以往以牛仔、內衣支撐的業績，Calvin Klein的定位更因為Raf Simons與已故普普藝術大師安迪沃荷之基金會的緊密合作，而變得讓許多人更摸不著頭緒。

無奈，這些劇烈改變都還是無法快速轉換成金錢，也導致母公司PVH變得越來越沒耐性，集團不僅開始緊縮Raf Simons對於品牌控制權，由於成本考量，上一次作秀甚至硬是要Raf Simons放棄在外找場地，直接將秀辦在總公司舉行，雙方之間的裂痕快速加大，最終導致互相道別的結果。但這也讓人開始猜測，誰又會接手呢？

4. 台灣何時還能看到Rimowa？

前陣子被LVMH集團收購的德國行李箱名廠Rimowa也跟上換Logo風潮，為因應轉型過程，與LVMH之間的合約問題，原先的代理商已先關閉台灣的全部門市，至於何時才能見到這全新形象的Rimowa呢？粉絲們可能得再等等。

5. 義大利國寶級品牌入厝美國輕奢大王

繼2017年以12億美元購入夢幻鞋履品牌Jimmy Choo之後，美國輕奢品牌巨頭Michael Kors（簡稱：MK），近日又再度大手筆，正式以高達21億美元（約662億台幣）收購來自義大利的Versace。

如同Coach集團更名為Tapestry，原本的Michael Kors集團名稱也藉此收購案更名為Capri Holdings，也讓Michael Kors誓言成為美版LVMH集團之夢更邁進一步！據外電消息，從長遠來看，將有助於Capri集團收入提升至80億美元，Versace的收入則有望提升至20億美元。

6. Courrèges 睡美人即將甦醒再度引領時尚普普潮流

對現在的女性消費者來說，Courrèges是個陌生的品牌，但在6、70年代，百花齊放的法國時尚圈，Courrège一直是未來主義風格的領導品牌，只可惜在8、90年代的， Courrèges與當時的流行搭不上，知名度與業績開始下滑， 雖然過去的這些年，品牌經歷不同的創意總監，也都持續有新作推出，但總無法跟高峰時期的Courrèges相比較。

隨著去年9月18號，Gucci母公司開雲集團老闆Pinault家族的投資集團Artemis完全收購該品牌，這也代表著沉睡數十年的Courrèges即將重生，是否能再造當年與皮爾卡登齊名的盛況？又是否能創造像Gucci一樣源源不絕的生意，我們拭目以待 。

7. Trussardi究竟情歸何處

當Versace、Gucci等經典品牌相繼進行翻新，並取得商業上的成功之後，一些曾裹足不前、同樣來自義大利的老品牌也開始思考如何跨出下一步，除了換設計師之外，還能怎麼做？換老闆或許是個出路！

根據外電報導，包括Roberto Cavalli與Trussardi這兩大知名義大利品牌都正在尋求新資金。前者在市場上待價而沽已有一段時間，近期最新的買家可能會是Diesel創辦人Renzo Rosso的OTB集團；至於80年代在台灣很紅的Trussardi，據傳已經與Quattro R投資基金達成協議，如果這項金額高達5,000萬歐元的交易成功，將會拿下Trussardi百分之80的股權。

8. 一生一定要擁有的傳奇香水

日前精品集團龍頭LVMH宣布併購法國品牌Jean Patou，能否如其他老牌一樣成功的鹹魚翻身有待時間證明，但想到這個牌子的歷史終於可以像它傳奇的香水繼續走下去，就讓人感到興奮。

就像瑪麗蓮夢露說，她睡覺時一定要有Chanel 五號香水陪伴入睡，對於許多法國女人來說，Jean Patou也是一生一定要擁有的一罐香水。不要再迷Jo Malone，有這個牌子的香水才是行家！

9. Salvatore Ferragamo的下一步

雖然陸續換了幾個設計師，你我的媽媽姊姊都曾經很愛的Salvatore Ferragamo卻一直謠傳有可能被出售，Gucci母公司開雲集團也不斷出現在可能的買家名單當中。除了產品設計一直跟不上潮流，公司管理層的機動力也過慢，導致品牌已連續多年無法走出低潮。能否再造80年代的高峰，破除被收購的謠言，2019可能是關鍵之年。

10. 香港I.T入股Acne Studios

知名影星邱淑貞老公創立的香港I.T集團，雖然前幾年因為香港經濟崩盤導致業績一度表現不佳，但隨著中國消費者逐漸回籠，加上幾季之前收購的日本知名潮流品牌A Bathing Ape業績一直表現出色，I.T集團的整體表現正快速回到水準以上。

此外，去年12月I.T更攜手IDG投資商，以四億多港幣收購瑞典當紅品牌Acne Studios的41%股份，對於Acne Studios與I.T集團的未來發展都是利多。

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