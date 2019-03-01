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美妝控必逛！寶格麗香氛、Tomod's仕樣店　7大保養品牌在微風南山

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微風南山一開幕，串起了整個信義商圈，引進各種潮流品牌，知名美食，在這裡還有唯一的一間Tomod's藥妝店，為期3個月的寶格麗香氛快閃店，以及在Beauty Lab複合型專櫃找到歐美名人愛用的保養品！

寶格麗頂級香氛快閃

▲▼ 美妝控必逛微風南山！寶格麗香氛、Tomod`s仕樣店、7大保養品牌一次進駐（圖／bella儂儂提供）

全台首間寶格麗快閃香氛專賣店將於微風南山1樓盛大開幕，其中包括了僅販售於台北101寶格麗精品店的Le Gemme珠寶世家頂級香氛系列，特別加入此次的快閃行列。

▲▼ 美妝控必逛微風南山！寶格麗香氛、Tomod`s仕樣店、7大保養品牌一次進駐（圖／bella儂儂提供）

這些頂級香氛原本只在101寶格麗精品店，和高雄找的到！這次為了微風南山開幕，特別近距離和大家接觸，感受不同層次的香氛。

▲▼ 美妝控必逛微風南山！寶格麗香氛、Tomod`s仕樣店、7大保養品牌一次進駐（圖／bella儂儂提供）

香氛快閃店以寶格麗與藝術家 Jacky Tsai 合作的玫瑰金漾限量版設計元素，設置了拍照打卡專區，針對不同期間將推出各式主題打卡空間。開幕首四日購買指定商品即加贈限量永生玫瑰恆星戒盒一份，消費滿指定金額還加贈品牌隨行香氛。

Tomod's 全台首間特別仕樣店

▲▼ 美妝控必逛微風南山！寶格麗香氛、Tomod`s仕樣店、7大保養品牌一次進駐（圖／bella儂儂提供）

雖然說美妝櫃位在微風南山比較少，但光是這一間Tomod's就足夠讓你逛很久很久很久！因為他是全台唯一特別仕樣店，講白話一點，就是品項更齊全。

▲▼ 美妝控必逛微風南山！寶格麗香氛、Tomod`s仕樣店、7大保養品牌一次進駐（圖／bella儂儂提供）

特別仕樣店導入眾多人氣彩妝品牌，加重彩妝、保養類商品的比重，相較一般門市彩妝品為4成，特別仕樣店提升至5.5成，像是到日本必買的質感彩妝EXCEL、日本國民彩妝品牌CHIFURE以及歐洲人氣平價彩妝品牌essence艾森絲，這裡通通有！

▲▼ 美妝控必逛微風南山！寶格麗香氛、Tomod`s仕樣店、7大保養品牌一次進駐（圖／bella儂儂提供）

最酷的是，在Tomod's裡還有像後台的梳妝台，竟然可以現場試妝！

7大保養品牌就在Beauty Lab

▲▼ 美妝控必逛微風南山！寶格麗香氛、Tomod`s仕樣店、7大保養品牌一次進駐（圖／bella儂儂提供）

你沒看錯！在微風南山的1樓有一個Beauty Lab（美容實驗室）囊括了歐美保養7大品牌，這些品牌可能在各個通路都找的到，但絕對是微風南山開幕必逛！

▲▼ 美妝控必逛微風南山！寶格麗香氛、Tomod`s仕樣店、7大保養品牌一次進駐（圖／bella儂儂提供）

裡面有5星飯店指定保養品Jun Jacobs，網友稱親民版海洋拉娜Algenist，還有擁有皮膚科醫生實驗室的Dr. brandt、StinVectin皺效奇蹟，歐美名人最愛的La Colline、PeterThomasRoth 彼得羅夫限量組合等等，都可以在這裡找到喔！

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】  

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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關鍵字：

微風南山, 百貨精品, 美妝, 品牌, Bella, 儂儂
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