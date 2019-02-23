美女營養師激推！減脂、去乾癢，超級食物燕麥好處多

▲樂田麵包屋長庚店和六張犁店，打造城市巷弄裡超夯午茶空間。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

風靡國內外名人的「樂活」熱潮，認為吃得簡單、用的環保、擦得天然，就能讓生活以健康和永續發展的型態進行。保養品牌艾薇諾和樂田麵包屋首度合作打造燕麥空間，倡導大家吃內服外塗燕麥，不僅維持良好體態，更能打造健康肌膚。

▲主播侯以理和營養師葉若懿現身說法燕麥的好處。（圖／品牌提供）

熱愛戶外運動的主播侯以理，很注重對運動前後的保養。騎腳踏車、長跑、游泳的訓練過程中，長期處在風吹日曬、冷熱溫差的環境中，保濕若沒有做好，肌膚容易感到感覺乾燥不適。

她分享吃燕麥更要擦燕麥，運動前30分鐘擦上乳液，容易外露的四肢肌膚更會多擦一層，增加防禦力。每天洗澡後也會搭配乳液由下而上舒緩按摩身體部位，增加體內代謝同時維持肌膚潤澤感。

▲搭配水果和穀物，打造可口燕麥早餐。（圖／翻攝自Pinterest）

美女營養師葉若懿強調，燕麥含維生素Ｂ、維生素Ｅ及多種礦物質，其豐富的膳食纖維、低GI的特性，有助調節血糖水平使精神變好，是非常好的悅性食物。以她自身為例，大餐後想要回歸正常飲食或吃清淡一些，會運用燕麥取代部分主食，如燕麥麵包、燕麥入飯，不但能降低醣類攝取又能增加飽足感，維持良好體態。

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▲燕麥也是對肌膚大有助益的成分。（圖／翻攝自Pinterest）

進一步分享，除了吃燕麥外，燕麥萃取出的燕麥油、燕麥膠和燕麥醯胺，更可作為肌膚保養，幫助皮膚維持正常pH值、強化表皮屏障，協助抵禦外來刺激。有效舒緩肌膚乾癢或敏感問題，從裡到外都用健康的燕麥進行保養。

▲燕麥高效舒緩保濕乳含燕麥膠、燕麥油、燕麥醯胺，有效舒緩肌膚乾癢問題。（圖／品牌提供）

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