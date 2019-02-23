把37歲活成27歲！　宋慧喬逆天美顏就靠「一天一片面膜」

▲接著長髮的宋慧喬更甜美氣質。（圖／品牌提供、翻攝自instagram@kyo1122）

記者曾怡嘉 / 台北報導

韓劇《男朋友》播畢後，宋慧喬首次出席公開活動，她以一襲春意盎然的淡粉色碎花洋裝，現身雪花秀雪御活顏系列全球記者會，身為全球代言人，她發光肌膚讓人好生羨慕！

▲鎂光燈下的好肌膚可是騙不了人。（圖／品牌提供）

記者會現場她分享如何在忙碌行程中，仍保持好膚質的秘訣，她說拍戲長時間曝露在強光底下，加上空氣污染日益嚴重，肌膚容易變得敏感。因此她首重清潔和保濕，每天洗臉完後，第一步先用潤燥精華EX，接著使用雪御活顏系列，搭配梅花清新，使肌膚回復健康機能，同時紓解壓力。

▲雪花秀 雪御活顏精萃，50ml ，售價4,280元。

被問到對老化的看法？她則表示變老雖然不可逆，但還是可以透過保養延緩，她只要工作一結束，便會將妝容全部卸掉，讓肌膚休息，她更是一天一片面膜，讓肌膚隨時保持滋潤狀態。

新品系列中，她最喜歡雪御活顏精萃，稱讚雖然質地和蜂蜜相似，肌膚卻能快速吸收，清爽不黏膩，是每天早上和晚上必使用的保養品。

▲即使離婚傳言炒得沸沸揚揚，不影響她的好心情。（圖／品牌提供）

最後宋慧喬透露2019年尚無拍戲計畫，表示很開心《男朋友》收到觀眾的喜愛，目前將先好好休息，不過宋慧喬還是會持續以雪花秀品牌代言人的身分，與粉絲見面，將雪花秀獨特美顏之道分享到全球各地。

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