林志玲把珍珠手鐲往上戴　配花洋裝秒減齡

▲林志玲穿Alice+Olivia花洋裝搭配TASAKI Atelier系列Aurora珍珠黃K金手環，242,000元。（圖／翻攝chiling.lin IG）

記者陳雅韻／台北報導

日本珠寶品牌TASAKI設計摩登，近日擄獲林志玲的心，成為出席活動的最佳配飾。她日前出席手遊活動，便以Alice+Olivia花洋裝搭配TASAKI Atelier系列Aurora珍珠黃K金手環、Nacreous珍珠戒指，為柔美扮相增添俐落感，尤其手環不戴在手腕處，特別往上戴，搭配花洋裝瞬間減齡。

▲林志玲近來常戴TASAKI珠寶出席活動。（圖／翻攝chiling.lin IG）

TASAKI的產品線豐富，各由不同國籍與文化背景的設計師操刀，展現珍珠的不同風貌。林志玲選戴的Atelier系列以充滿力與美的設計感著稱，她所戴的手環出自Aurora極光主題，如同光暈般的弧形線條包圍著主角珍珠。

▲林志玲戴的TASAKI Atelier Nacreous珍珠黃K金戒指77,200元。（圖／品牌提供，以下同）

林志玲另搭配Atelier Nacreous珠光系列戒指，靈感源自珍珠母貝散發的光彩，因此運用18K白金與櫻花金打造纏繞線條，點綴從小至大排列的3顆珍珠；Surge波浪系列同樣以多圈線條呈現，珍珠與鑽石就像大浪打來的泡泡，風格時髦且容易搭配，深受台灣消費者喜愛。

▲Atelier Surge珍珠櫻花金項鍊151,000元。（圖／品牌提供，以下同）