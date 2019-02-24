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林口三井OUTLET出現櫻花林　晚上也能賞夜櫻打卡就像在日本

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▲林口三井春季櫻花林佈置。（圖／三井提供）

▲林口三井因應春季來臨，推出櫻花林場景。（圖／三井提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

時序又來到春天，正要邁入日本的櫻花季，林口三井OUTLET延續去年傳統，在賣場戶外區域佈置粉紅櫻花林，搭配上日本傳統設計的紅傘與座席意象，讓整個空間充滿濃濃日本味，在夜幕低垂的夜晚，也特別設置燈光讓民眾賞夜櫻，打卡就如同身在日本。

即日起至5／12 MITSUI OUTLET PARK林口戶外區，日式造景櫻花花園現身在中央廣場，採用真木移接仿真櫻花花枝及八重櫻花瓣，讓原本短短2週的櫻花花季能延長至三個月，從西洋情人節到母親節都能享受櫻花場景。

▲林口三井春季櫻花林佈置。（圖／三井提供）

▲搭配紅傘等場景佈置，很有日本味。

而豎立於廣場中央的主樹為4米的枝垂櫻花樹，纖細的垂枝櫻花有如垂柳般的枝條，加上瀑布般盛開的花朵隨風搖曳，是不可錯過的一大亮點，而在大小錯落的櫻花樹園林中，同時裝飾上日式紅傘、燈籠，以及充滿禪意的枯山水等裝飾元素，綻放濃濃的和式風情。

▲林口三井春季櫻花林佈置。（圖／三井提供）

▲晚上還特別打燈，呈現出夜櫻風格。

三井表示，櫻花主題活動期間也集結館內20多間美食店家，推出野餐外帶輕食商品，不管是鹹食派還是甜食派都有，不用費心張羅郊遊餐點，在3月與4月特定的週末六日，也推出丟沙包的「花見拋糰子」遊戲，以及「快樂草原朋友」槌球遊戲，憑當日單筆2千元館內消費發票參加，如完成指定遊戲任務可獲得精美小贈品。

▲林口三井春季櫻花林佈置。（圖／三井提供）

▲館內餐飲推出特定野餐商品。

關鍵字：

三井, 林口, 櫻花, 打卡
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