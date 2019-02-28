小腹、大腿總是胖嘟嘟？4個小秘訣讓妳迅速瘦

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水桶腰、蝴蝶袖、小象腿，9天年假放完，整個人都腫一圈，即使拼命節食減肥，臉部很容易瘦，但小腹或大腿卻一直維持肥胖，到底為什麼呢？醫美診所醫師廖苑利，就建議可以從4個小習慣做起，就能輕鬆減重。

1.沒事多走路

在辦公室時多利用倒水及上洗手間的機會起來走一走，除非辦公室是在摩天大樓，不然爬爬樓梯也不錯，還有提早一兩站下公車，多增加步行的機會，想要窈窕美麗，能走路就不要站著。

2.泡澡多按摩

泡澡不但能幫助血液循環順暢、消除疲勞、鬆弛身心，還能利用洗澡讓身材更美好呢，也可以用粗鹽在四肢及腹部，由下往上以打圓圈方式按摩，大約兩個月的時間，就能看到不錯的效果。

3.抽空多運動

維持固定的運動習慣是很重要的，運動不足會使得全身血液與淋巴液的循環惡化，身體內的廢物囤積而無法排出；而且以老化的觀點來看，有運動習慣的人會比不愛運動的人，更顯得年輕而有精神。雖然現代人都很忙碌，但是只要有心，每個星期抽出兩天的時間跑步或游泳，都是可以做到而且必要的。

4.飲食多控制

其實說到引起肥胖的根源，還是要回到飲食習慣。雖然一分努力不見得有一分收穫，但每吃進口中的一分食物一定會轉換成一分的熱量，所以，飲食控制是很重要的。如果你懶得運動也不喜歡按摩泡澡，能建議你做的就是必須更注意飲食了。