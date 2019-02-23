fb ig video ETtoday search mobile

LIFE・經典／回歸母體Womb Chair子宮椅　不只舒適，是心靈療癒

> >

▲Womb Chair子宮椅。（圖／翻攝Knoll官網）

▲Womb Chair子宮椅。（圖／翻攝Knoll官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

算一算，子宮椅（Womb Chair）的歷史居然已經72年了，以現代的眼光來看，它仍是前衛而不過時，青春永駐，包覆的設計讓坐上椅子的人感到有如回歸出生前的安全感，數十年後風韻猶存。

子宮椅由知名芬蘭建築師Eero Saarinen在1946年設計，屬於他早期的作品，他早在1940年就獲德 MOMA有機家具設計比賽的首獎，共同獲獎的也包括鼎鼎大名的伊恩斯（Charles Eames），後與 Knoll公司展開長期合作的關係。

▲Womb Chair子宮椅。（圖／翻攝Knoll官網）

▲看起來像一個藝術的雕塑作品。

當時的設計風格都是前衛且充滿想像力的，大膽的使用新材質與創新的建構，呈現了當時傢俱的新風貌，建築的專長與背景，讓Eero Saarinen設計的產品充滿濃濃的雕塑與建築風格。

椅子內部採用玻璃纖維的複合材料，描繪出身形的曲線，表面則由柔軟的絨布包覆，稍微頃斜的椅座，讓使用者透過重力與本身的重量，深深的包覆進椅背深處，兩側一體成形的把手，則讓整體的包圍感更強烈，就像是在母親的子宮內產生的巨大安全感一般。

▲Womb Chair子宮椅。（圖／翻攝Knoll官網）

▲採用不同的配色輕鬆融入居家風格。

為與上方座椅的包圍感區隔，椅腳採用細管的不鏽鋼來支撐，將不小的椅面帶來輕盈感，也更強調了簡約的線條，這是整體和諧且前衛的作品，經過72年的光陰依舊迷人，也成為經典認證。

▲Womb Chair子宮椅。（圖／翻攝Knoll官網）

▲經過數十年後，外型仍不退流行。

關鍵字：

LIFE, 經典, 子宮椅, Womb Chair, Eero Saarinen
fashion.net

熱門文章

米蘭直擊／GUCCI呼籲大家勇敢穿「做自己」　戴面具免害羞

米蘭直擊／卡爾拉格斐FENDI人生謝幕很逼淚　秀前10天仍監工

米蘭直擊／蕭敬騰踩10公分高跟鞋朝聖GUCCI

香奈兒接班人Virginie Viard起底！老佛爺盛讚：她是我最重要的人

卡爾拉格斐54年前為FENDI設計的FF標誌　竟是這個意思！

米蘭直擊／歐陽娜娜甜挺MONCLER　人氣不敵前Wanna One黄旼炫

星・上妝／劉仁娜《觸及真心》扮萌呆女星　氣質淺眉掀話題

郭富城自曝缺點只有「4個字」　希望女兒長大這樣形容他

Lulu揪妹妹設計Swatch巨型錶　下個目標：摩托車

嬌蘭「小燈泡」粉底掀話題　網：超美柔霧光、肌膚越抹越亮

ET Fashion

推薦閱讀

天生「不喜歡社交」的星座TOP 3　聚會有他，代表把你當朋友！

想讓體重下降　美研究：每天花2分鐘做一件事就能辦到

飯店床尾「長布」3大隱藏功能　9成台灣人都不知道

女星IU獨家「快速入睡法」　網友實測：真的很管用！ 賴床有理！研究：女生大腦運作複雜，別逼她早起 JK羅琳：哈利跟妙麗才是天生一對！但在感情中，快樂比適合更重要 全球首座「瑪莉歐樂園」2020年登場　手刀買機票去冒險吃金幣吧～ 邊緣人專用「單身燒肉店」進駐京站　一人就開桌300元起4／25登場 5點證明你處於「自殺式單身」　寧願魯到死，也懶得擴大交友圈 學會5種「超簡單」拍照姿勢吸讚數滿分　不用再傻傻比Ya了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面