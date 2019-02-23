LIFE・經典／回歸母體Womb Chair子宮椅　不只舒適，是心靈療癒

▲Womb Chair子宮椅。（圖／翻攝Knoll官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

算一算，子宮椅（Womb Chair）的歷史居然已經72年了，以現代的眼光來看，它仍是前衛而不過時，青春永駐，包覆的設計讓坐上椅子的人感到有如回歸出生前的安全感，數十年後風韻猶存。

子宮椅由知名芬蘭建築師Eero Saarinen在1946年設計，屬於他早期的作品，他早在1940年就獲德 MOMA有機家具設計比賽的首獎，共同獲獎的也包括鼎鼎大名的伊恩斯（Charles Eames），後與 Knoll公司展開長期合作的關係。

▲看起來像一個藝術的雕塑作品。

當時的設計風格都是前衛且充滿想像力的，大膽的使用新材質與創新的建構，呈現了當時傢俱的新風貌，建築的專長與背景，讓Eero Saarinen設計的產品充滿濃濃的雕塑與建築風格。

椅子內部採用玻璃纖維的複合材料，描繪出身形的曲線，表面則由柔軟的絨布包覆，稍微頃斜的椅座，讓使用者透過重力與本身的重量，深深的包覆進椅背深處，兩側一體成形的把手，則讓整體的包圍感更強烈，就像是在母親的子宮內產生的巨大安全感一般。

▲採用不同的配色輕鬆融入居家風格。

為與上方座椅的包圍感區隔，椅腳採用細管的不鏽鋼來支撐，將不小的椅面帶來輕盈感，也更強調了簡約的線條，這是整體和諧且前衛的作品，經過72年的光陰依舊迷人，也成為經典認證。

▲經過數十年後，外型仍不退流行。