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史上最有感補水防曬！雅詩蘭黛推出「爆水小銀管」

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▲▼lauder爆水防曬。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲雅詩蘭黛推出抗老型防曬，舒適的使用感令人驚艷。（圖／品牌提供、記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

雅詩蘭黛小銀瓶被譽為最強拉提精華，夾帶著小銀瓶威力，Pro極速全能系列在今年再添防曬雙成員，優秀的抗氧化效能、突破業界的防曬質地，一推化為水，是防曬品也是保養品。

▲▼lauder爆水防曬。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲小銀瓶家族添加兩位抗老防曬新成員。

抗老你真的做對了嗎？調查發現女性普遍擁有3瓶以上不同功能的抗老精華與乳霜，但針對關鍵的日常防曬用品卻忽略其重要性，抗老的基礎與根本來自於日間防曬，有效的防護措施才能讓後續抗老事半功倍。

全新Pro全能防曬系列內含8種抗氧化物，能有效抵禦空氣中紫外線長短波UVA與UVB，避免肌膚曬傷、曬黑與曬老，其中含業界唯一專利成份「虎斑百合」，其根莖蘊含大量蛋白質與水分，防曬同時也能為肌膚補充大量水分。

▲▼lauder爆水防曬。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲Pro全能防曬超輕感水凝霜，SPF50/PA++++，30ml，售價2,100元。

亞洲限定販售的爆水小銀管

業界唯一突破性防曬質地，富含68% 爆水含水量，膠狀質地一抹化水，抹在肌膚沒有任何黏膩悶熱感，如同擦上保養品為肌膚建立起隱形水膜，抵禦紫外線同時也為肌膚源源不絕注入大量水分！

▲▼lauder爆水防曬。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲Pro全能防曬礦物隔離乳，SPF45/PA++++，30ml，售價1,950元。

雅詩蘭黛首款100% 礦物防曬

品牌第一款礦物防曬，輕盈的無油配方，不易堵塞毛孔，也不易致痘，超適合敏感肌使用。天然礦物成份能有效折射光線，修飾偏黃肌膚，為肌膚做到高效校色，防曬同時提亮肌膚膚色。

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關鍵字：

雅詩蘭黛, 防曬, 補水, 小銀管, 抗老
fashion.net

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