Nike、愛迪達跑鞋穿搭大比拼！React跟Boost誰才是當今最百搭

編輯／Duke 圖／翻攝自Sneakernews、Adidas官網、IG@aes_alien

運動品牌的兩大龍頭Nike與Adidas，在戰場上殺的難分難捨，而旗下的的跑鞋Nike Epic React Flyknit 2與Adidas Ultraboost 19，亦有各自的擁護者，今天就來帶各位看看，兩雙鞋的擁護者是誰吧！

1. Lebron James（Nike Epic React Flyknit 2）

這款於今年1月上市的2代跑鞋，相較上一代，在鞋面做出改良，更貼合腳型，提供所需的支撐力，由Nike的品牌代言人詹皇（Lebron James）率先上腳，帥氣的外型，搶眼的顏色，在搭配時，上半身可以選擇一個呼應鞋子的顏色，讓整天穿搭更亮眼哦！

2. 小鬼黃鴻升（Adidas Ultraboost 19）

這是Adidas 在2月推出的新一代跑鞋，採用了解構設計，從新定義Ultraboost，這次由品牌代言人小鬼黃鴻升示範，如何將一雙跑鞋，拿來日常穿搭，上身穿著簡單的T-Shirt搭配外套，下身選用合身的褲子，搭配這雙搶眼的跑鞋，也是一種輕鬆簡單的穿搭！

兩款鞋都各自有優點，Nike Epic React Flyknit 2相較於Adidas Ultraboost 19在配色上比較搶眼，可以玩的搭配比較多，而Adidas Ultraboost 19則是鞋型好看，搭配上比較輕鬆簡單，各有優點，就看各位喜歡什麼樣的感覺，或是直接去試穿體驗看看囉！

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