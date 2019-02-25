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粉絲美夢成真！小賈斯汀、海莉鮑德溫有望推出「新婚實境秀」

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結為連理至今仍持續佔據好萊塢鎂光燈的愛侶小賈斯汀與海莉鮑德溫，不僅已替將聯手經營的服飾品牌「HRB3」申請下聯名商標，現在更傳言將打造一齣專屬兩人、紀錄夫妻新婚甜蜜生活的真人實境秀！

▲小賈斯汀。（圖／翻攝自IG）

據《Radar Online》消息指出，小賈斯汀與妻子正在著手計畫屬於兩人的實境秀；雖然仍在初期籌備階段，不過預計會和美國知名女歌手潔西卡辛普森和丈夫共同出演的《Newlyweds: Nick and Jessica》 採取相同模式。

▲小賈斯汀。（圖／翻攝自IG）

對於這則傳聞，有些粉絲認為實境秀將幫助夫妻順勢推廣即將面世的服飾品牌，並且給予小賈斯汀的歌迷更加了解海莉的機會；反觀也有媒體指出兩人根本不需要更多的知名度，再說小賈斯汀曾公開表示作為明星對他私人生活的負面影響，認為這檔可能成真的實境秀沒有必要。

你認為小賈斯汀與海莉鮑德溫該實現這項計畫嗎？倘若能確保兩人的隱私不受侵犯、且不影響愛侶感情為前提，我們肯定是迫不及待想一探他們的新婚生活！

▲小賈斯汀。（圖／翻攝自IG）

文／Harper's BAZAAR　圖／IG

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

哈潑, 小賈斯汀, 海莉鮑德溫, 新婚, 真人秀
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