海瑞溫斯頓「被詛咒的藍鑽」起的頭　揭秘藍色情緣

▲45.52克拉的傳奇藍鑽「希望之鑽」是海瑞溫斯頓經手過的名鑽之一。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）近日引進多件頂級藍寶石作品，優雅的藍色調呼應品牌的代表色，也勾起人們聯想品牌創辦人海瑞溫斯頓先生（Mr. Harry Winston）與藍色的不解之緣，因為他曾經手過的名鑽中，最有名的45.52克拉的傳奇藍鑽—「希望之鑽」（Hope diamond），正是迷人的灰藍色調；2014年，海瑞溫斯頓再收購一顆淨度完美無瑕的13.22克拉艷彩藍鑽，命名為溫斯頓藍鑽（Winston Blue），延續品牌傳奇。

▲2014年海瑞溫斯頓收購淨度完美無瑕的13.22克拉艷彩藍鑽，取名為溫斯頓藍鑽。

45.52克拉的希望之鑽原為法王路易十四的珍藏，他佩戴不久後亡故，傳到路易十五的情婦白禮女爵後，輾轉成為瑪麗安東尼皇后的收藏，但兩位最終都上斷頭台，讓這顆鑽石蒙上不祥之說；到20世紀初被美國名媛愛芙琳‧沃爾什‧麥克蘭（Evalyn Walsh McLean）珍藏，但她的兒子遭謀殺而丈夫捲入醜聞，讓鑽石的詛咒再起，海瑞溫斯頓先生於1949年向她收購此鑽，再捐給史密森機構（Smithsonian Institution），成為博物館必看藏品。

▲Winston Cluster系列藍寶石鑽石耳環，約1,600,000元。

藍色寶石對於海瑞溫斯頓而言，有一種難以割捨的歷史情感，也激發當代的珠寶創作。招牌之作Winston Cluster系列耳環即採用6顆馬眼型與水滴型切供藍寶石、8顆馬眼型與水滴形切工鑽石，錦簇排列出經典模樣；而花朵姿態的勿忘我Forget-Me-Not系列也選用水滴型藍寶石代表花瓣圍繞著白鑽，讓品牌貴客有更多選擇。

▲勿忘我Forget-Me-Not系列藍寶石和鑽石耳環，約310,000元。

▲超模辛蒂克勞馥（左）、女星海倫米蘭都曾戴海瑞溫斯頓藍寶石珠寶登紅毯。