不敢表情意？日本suisai推「告白洗顏粉」，讓你勇敢說愛！

▲精選16款表情符號與文字，輕鬆組出你的告白字句。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

「suisai酵素潔膚粉」擁有高人氣，是日本必購的話題保養品之一，近年引進台灣，銷售更狂飆賣破4億顆。小巧造型且方便攜帶，能把臉洗得超乾淨，先前推出過迪士尼限定版引發搶購，這次再推16款符號與文字，組出你的戀愛告白！

佳麗寶旗下的「suisai」系列主要是改善出油、毛孔粗大、粗糙等問題膚況，訴求打造晶亮光滑肌膚 。系列當中以酵素潔膚粉最具人氣，可愛小巧的包裝和洗後的清爽舒適感，獲得女性們高度青睞，

這次推出的限定設計款，以玩心十足的俏皮設計，希望帶給愛用者使用愉悅感，同時也帶來新顧客與「suisai」系列接觸的機會。這些可愛圖案皆來自讀者IG上的投書，包括愛心、笑臉、光芒，以及I love u等16款文字圖示，可自由組合屬於你的字句。

酵素洗顏能幫助溶解表層角質，而非摩擦、剝除方式，維持健康角質的正常代謝，像是黑頭粉刺、日曬後肌膚更新與因為痘疤沉澱的膚質，或是乾性、敏感肌都都很適用。而網友更分享洗顏粉清除黑頭、白頭粉刺效果超優，而且只要沾濕輕輕揉搓有有超綿密泡沫，讓洗臉變成一種享受。

▲酵素潔膚粉 N (限定設計款)，0.4g × 32 個 ，售價750元。

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