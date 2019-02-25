上班用香學問大！迷迭香提振精神、手腕千萬不要噴

▲學會職場用香技巧，有效提升工作效率。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

每天噴上愛用的味道出門，讓一整天都有好心情，也能幫助在壓力爆棚的辦公室緩和情緒，然而不是所有香水都是用於上班場所，噴錯香水不僅會有反效果，而且還惹人嫌呢！

若有似無香氣就足夠

根據研究指出，淡香水和古龍水的持續時間可達2~4小時，香味清淡較不持久，而香水的續航力可達5小時以上。上班環境多為密閉空間，建議選擇淡香和古龍水就足夠，寧可補噴也不要過濃！擔心香氣太快消失，試試以乳液打底再噴，效果很不錯！

柑橘、木質調都是好選擇

辦公室的氣味較難流通，一些較濃郁的香氛不太適合職場，例如麝香可能就對他人造成影響。建議選擇氣味淡雅的成分，像是果香柑橘調、清新的綠茶調、清涼薄荷調、茉莉或是木質調都不會出錯！

選擇提升工作效率氣味

雖說每個人喜歡的氣味不盡相同，但某些特定氣味是可以提升工作效率的，當壓力來襲時聞一聞可以紓壓醒腦，像是薄荷、桉樹，或是選擇滾珠式精油來安撫躁動情緒，像是迷迭香可以提振精神、葡萄柚則能幫助神清氣爽。

不要噴手腕脈搏

有時候一不小心下手太重，香味味道搞得自己頭昏腦脹，身邊的人更是感到困擾，很多人都說噴香水噴在脈搏跳動位置效果最佳，但在工作場合只要噴在耳後或頸側就足夠，或是噴一點點在衣服上也無妨。

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