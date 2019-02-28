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《觸及真心》劉寅娜「溫柔電眼妝」正夯！眼線一定要細、打亮是關鍵

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終於等到劉寅娜帶著《觸及真心》回歸了，這次除了看劉寅娜和李棟旭續《鬼怪》未完的情緣之外，在《觸及真心》演出巨星的劉寅娜，她的妝髮簡直美到不行，而姊最有興趣的就是劉寅娜那一雙可愛的內雙眼皮，為什麼平平都是內雙眼皮，劉寅娜的眼妝那麼自然那麼美，以下就讓劉寅娜示範到底內雙眼皮的眼妝的重點有哪些？

不要用手指畫眼妝

一般女生因為比較不會利用刷具來化妝以及懶，所以很常直接利用指腹來化眼妝，但因為內雙女孩的眼褶比較小，畫眼影時如果直接用指腹來塗，很容易造成暈染，讓整個眼妝範圍暈開，無法畫出層次感，所以可以上眼影時一定要用刷具，以適合的刷頭大小用深色的眼影來打亮，再慢慢畫出像劉寅娜一樣有層次感的眼妝！

▲劉寅娜。（圖／翻攝自IG）

用深色眼影取代粗粗眼線

對於內雙眼皮的Angels來說，畫眼線容易「被吃掉」在內雙眼皮位置，所以所以若妳本來就不愛畫眼線，可以學習劉寅娜要善用眼影來取代粗粗的眼線，可選用帶閃爍度的大地色系眼影打造漸層的眼妝，用深邃的感覺來代替眼線增大眼睛，效果也會比粗粗的眼線自然柔和許多。

▲劉寅娜。（圖／翻攝自IG）

打亮眼頭和臥蠶

妳仔細看劉寅娜的眼妝，絕對少不了利用打亮加強放大眼睛的效果，劉寅娜會用帶微微珠光的裸膚色眼線輕掃於眼頭和臥蠶的位置，也會讓整體眼妝更加有神明亮，自然放大的效果很明顯。

▲劉寅娜。（圖／翻攝自IG）

深色霧面眼影加深眼窩輪廓

一般來說劉寅娜不會選擇太亮的眼影，因為內雙眼皮的她，會選用深色的霧面眼影，加深眼窩輪廓的作用，也幫助眼皮消腫，所以眼影的質地對於劉寅娜來說也是很重要的。

▲劉寅娜。（圖／翻攝自IG）

▲劉寅娜。（圖／翻攝自IG）

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珠光眼影的位置要畫對

若是想畫珠光眼影，劉寅娜則分享應畫在眼珠正上方和下方，上下眼影讓眼睛的整體輪廓放大，而眼影高度應為眼睛上2-5mm，不會太淺又不會太誇張。

▲劉寅娜。（圖／翻攝自IG）

▲劉寅娜。（圖／翻攝自IG）

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▲劉寅娜。（圖／翻攝自IG）

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眼線一定要細

Angels有發現嗎？內雙眼皮女星的眼線都是又細又長！太粗的眼線不只在視覺上，會感覺整個眼褶都被填滿，也比較做不出眼妝的層次！劉寅娜也提醒務必記得，眼線一定要細！

▲劉寅娜。（圖／翻攝自IG）

眼線分段畫

劉寅娜說其實眼線對於內雙眼皮來說，是放大的好幫手，至於要怎麼畫，劉寅娜說可先將眼睛分成前中後三段，靠近眼頭和眼尾的兩段，可以稍稍畫粗一點點的線條，中間則是在睫毛根部上色即可！就能在視覺上，自動幫眼摺內增高！

▲劉寅娜。（圖／翻攝自IG）

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太濃密的睫毛OUT

劉寅娜的睫毛根根分明的睫毛太厚重或太密集的睫毛，容易蓋掉本來就較窄的內雙眼褶，也會讓眼線和眼影全都看不見，所以睫毛的部分絕對要保持根根分明的樣子，才能讓眼妝更乾淨清楚！

▲劉寅娜。（圖／翻攝自IG）

睫毛要夠捲翹

睫毛不要太濃密但是要捲翹，這樣才能帶出眼睛的立體感，也能讓眼睛的弧度更放大，劉寅娜也分享其實睫毛的捲翹自然就好，不要把睫毛夾成直角，否則會看起來很不自然，也會把眼皮撐成一個很詭異的角度，反而更不好看！

▲劉寅娜。（圖／翻攝自IG）

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▲劉寅娜。（圖／翻攝自IG）

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文／柯夢波丹　圖／IG

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢, 觸及真心, 劉寅娜, 眼妝, 教學, 溫柔, 撩男
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