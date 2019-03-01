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春天5雙超夯鞋款！Air Max 95結合富士山只有日本才買的到

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編輯／Duke　圖／翻攝自Sneakernews、IG@yeezymafia、@solebyjc

球鞋這個坑，踏進去就出不來，而且會越踩越深，每次的新品發售，都有不買一雙對不起自己的心態，接下來帶各位介紹，近期必買鞋款，其中，還有超夯的日本限定哦！

1.Yeezy Boost 350 V2 Clay

自從肯爺（Kanye West）宣佈，人人都將有Yeezy穿的豪語後，推出新款的速度相當的快，繼上一雙Yeezy 700 Salt在2／23推出後，即將於3月推出這雙「Clay」的配色，設計上延續了「Static」的設計，同樣使用Primeknit針織材質，配色為少見的泥紅色，而預計發售日期為3月。

▲球鞋。（圖／翻攝自Sneakernews、IG@yeezymafia、@solebyjc）

▲球鞋。（圖／翻攝自Sneakernews、IG@yeezymafia、@solebyjc）

▲球鞋。（圖／翻攝自Sneakernews、IG@yeezymafia、@solebyjc）

2.Adidas Ultraboost S＆L

雖然Adidas Ultraboost 19已經推出，但經典的Ultraboost 1.0，卻不斷推出新色，也代表這雙鞋，依舊是老鞋頭眼中的寶貝，而這次推出的新款，總共有2個配色，黑色與灰色，並採用麂皮材質，添加些許質感，其中，灰色為女性配色，預計在3／1於Adidas官網與各大店點發售。

▲球鞋。（圖／翻攝自Sneakernews、IG@yeezymafia、@solebyjc）

▲球鞋。（圖／翻攝自Sneakernews、IG@yeezymafia、@solebyjc）

▲球鞋。（圖／翻攝自Sneakernews、IG@yeezymafia、@solebyjc）

3.Nike Air Rift忍者鞋

Nike旗下經典的忍者鞋，當時一推出，立馬成為各路潮人著用的神鞋，而今年剛好是誕生的20周年，Nike順勢推出此款球鞋，其中，同樣採用透氣的設計，並有招牌的魔鬼氈，絕對是一雙百搭鞋款，預計於近日推出。

▲球鞋。（圖／翻攝自Sneakernews、IG@yeezymafia、@solebyjc）

▲球鞋。（圖／翻攝自Sneakernews、IG@yeezymafia、@solebyjc）

▲球鞋。（圖／翻攝自Sneakernews、IG@yeezymafia、@solebyjc）

4.Nike Air Max 720 Desert Gold

今年Nike的重頭戲Nike Air Max 720一推出，許多藝人先後著用了這雙鞋，而Nike即將用浮誇的金黃色，打造這雙Nike Air Max 720，預計在2／28發售，有興趣的朋友可以趁著連假，去試穿看看哦。

▲球鞋。（圖／翻攝自Sneakernews、IG@yeezymafia、@solebyjc）

▲球鞋。（圖／翻攝自Sneakernews、IG@yeezymafia、@solebyjc）

▲球鞋。（圖／翻攝自Sneakernews、IG@yeezymafia、@solebyjc）

5. Nike Air Max 95 富士山

近年來，國人瘋狂飛日本旅遊，就為了只在日本發售的限定版，而這雙用富士山為主題的Nike Air Max 95，將Air Max經典的標誌，與富士山做結合，並在鞋底印上「東京」字樣，其中，左右兩側還有大大的「Just Do It」，格外引人注目，預計於2／26發售，但此款為日本限定，喜歡的朋友，可能要請朋友從日本購入了。

▲球鞋。（圖／翻攝自Sneakernews、IG@yeezymafia、@solebyjc）

▲球鞋。（圖／翻攝自Sneakernews、IG@yeezymafia、@solebyjc）

▲球鞋。（圖／翻攝自Sneakernews、IG@yeezymafia、@solebyjc）

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關鍵字：

Yeezy, Adidas, Nike, AirMax, 日本限定
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