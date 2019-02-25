IKEA開發科技窗簾　照到光就可清潔室內空氣

▲IKEA開發GUNRID科技窗簾。（圖／翻攝IKEA TODAY，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

當消費者還因為空汙問題正想說選擇哪款空氣清淨機的時候，瑞典居家品牌IKEA則對外發表一款科技窗簾，號稱能淨化室內空氣，其概念相當獨特，將一種特殊塗料與布製產品結合，讓它們在接觸光源時能同時分也室內污染物。

▲該產品預計明年就能量產推出。

雖然IKEA不做家電產品，但針對現代所面臨的難題，則以「居家」方式來嘗試解決，新發表的GUNRID窗簾便可能是解決室內空氣污染的解答，也是他們旗下首度針對空氣改善推出的新產品，並預計在明年正式上市銷售。

▲GUNRID窗簾是IKEA針對空氣清淨開發的首款產品。

其窗簾的概念便是在上方覆蓋一種名為GUNRID的塗料，該塗料經光照射後，能釋放出分解「空氣中有害揮發物」的物質，達到淨化室內空氣的效果，而以往這種產品通常需要紫外線來啟動反應，但GUNRID窗簾則設計成接受室內光源，也能持續釋放淨化物質，意即該產品整日都有清淨效果。

▲光線會開啟窗簾上的物質揮發，可當成外部空氣進入室內的第一道防線。

雖然仍不清楚GUNRID窗簾的淨化效果為何，但看起來可能與吸收光源並排出清淨空氣的植物概念相似，若使用GUNRID窗簾若使用，即使打開窗戶也能為從外面進入的空氣，成為第一道屏障，另可能因為需要光源啟動，窗簾的顏色也會有所限制，遮光效果則也需要再觀察。