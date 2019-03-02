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10個Supreme最火配件！超潮OK繃、導演椅好想搬一張回家

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編輯／Duke　圖／翻攝自Supreme官網

Supreme每季的配件小物，都是相當炙手可熱的，而這次也不例外，畢竟整個房間擺滿Supreme的配件，可是非常厲害的，下面就帶各位來介紹，這季必買的10個配件小物，有哪些在各位的清單中呢？

1.導演椅

▲supreme配件。（圖／翻攝自Supreme官網）

在家裡想要拍什麼東西，放在這個椅子上，都會顯得更厲害，其中，拿來當擺飾，也是個不錯的選擇哦。

2.打火機項鍊

▲supreme配件。（圖／翻攝自Supreme官網）

這個項鍊的實著，真的是非常帥氣，裡面還可以放打火機，而外面是經典的紅底Supreme字樣，完全就是必敗款。

3.14K金項鍊

▲supreme配件。（圖／翻攝自Supreme官網）

K金打造的項鍊，質感不用多說，一定是很好的，但發售價可能就不便宜了，加上炒賣價，要入手的話，各位朋友的荷包可能要大失血了。

4.爵士鼓

▲supreme配件。（圖／翻攝自Supreme官網）

這個可以說是這季的最大重點，與Pearl合作推出的爵士鼓，其質感相當的好，並且在鼓上，印有Supreme字樣，使其價值更高。

5.咖啡壺

▲supreme配件。（圖／翻攝自Supreme官網）

想必許多人早上起來，都會先來一杯咖啡，這次推出的咖啡壺，讓各位有個潮潮的早晨，喝咖啡時都會笑哦。

6.OK繃

▲supreme配件。（圖／翻攝自Supreme官網）

一盒Supreme的OK繃，雖然要價幾千塊，但其收藏價值，相當的高，完全就是潮人必備款。

7.汽車玩具

▲supreme配件。（圖／翻攝自Supreme官網）

這是Supreme與風火輪小汽車聯名推出的玩具，裡頭是貨車載著BMW於1992年推出的M3系列，喜歡汽車玩具的朋友，千萬別錯過了。

8.打火機

▲supreme配件。（圖／翻攝自Supreme官網）

由知名打火機品牌Zippo所推出，之前也跟Supreme合作，推出多款打火機，有收藏前面幾款的朋友，這次也一定要購入，才會有完整的一套哦！

9.鎖頭

▲supreme配件。（圖／翻攝自Supreme官網）

這次開季許多朋友都有購入的小物，可以拿來當成吊飾，也可以拿來鎖東西哦。

10.室內拖鞋

▲supreme配件。（圖／翻攝自Supreme官網）

雖然這是室內拖鞋，但許多朋友一定不會拿來穿，反而是當成收藏，但把這個拿來穿的話，一定會成為最潮的室內拖鞋的！

這次的配件小物，奇怪的也有，正常的也有，似乎很符合Supreme的個性，其中，也有許多實用的東西，喜歡的朋友們可以趕緊手刀購入一波了！

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關鍵字：

Supreme, 配件, 小物, 項鍊, 爵士鼓, OK繃, 打火機
fashion.net

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