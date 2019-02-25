台灣設計師珠寶登奧斯卡舞台！茱莉亞羅勃茲戴上　獻壓軸驚喜

▲茱莉亞羅勃茲擔任最佳影片頒獎人，佩戴CINDY CHAO建築系列孔克珠耳環登台。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

奧斯卡紅毯上入圍者精心打扮，典禮舞台上的頒獎人也不能輸，本屆奧斯卡壓軸登台的是擔任最佳影片頒獎的茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）一出場就給觀眾大驚喜，她穿桃紅斜肩禮服夠搶眼，再搭配台灣珠寶設計師趙心綺的同名品牌CINDY CHAO The Art Jewel的珠寶，久違奧斯卡的她，很懂得如何抓住目光。

▲茱莉亞羅勃茲同時搭配CINDY CHAO四季系列樹枝手環。

茱莉亞羅勃茲選戴的CINDY CHAO建築系列耳環，恰好呼應她的禮服色系，因這件向西班牙鬼才建築師高第致敬的作品，除了鑲嵌2顆約20.28克拉的梨形切割白鑽，還點綴16顆珍罕的粉色孔克珠；她同時搭配四季系列的鑽石樹枝手環，讓來自台灣的CINDY CHAO傑作在國際舞台再次發光。

與「水行俠」傑森摩莫亞一同擔任最佳紀錄片頒獎人的影后海倫米蘭（Helen Mirren），同樣以桃紅禮服登場，她佩戴總值超過2億元、鑲嵌總重約235克拉美鑽的「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）Winston Cluster系列珠寶，貴氣逼人，她在官方IG感謝品牌，「讓我像女王一樣｣！

▲海倫米蘭戴海瑞溫斯頓總值逾2億元的Winston Cluster系列珠寶亮相。