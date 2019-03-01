Ean部落閣／住進公主的宮殿吃皇室料理　蟹肉黃咖哩全泰國第一

文、圖／Ean

旅途上的家，住的舒服是基本，若能藉由入住過程中，多認識當地的文化歷史，那就再美妙不過！位於曼谷精華商業區，在被譽為六星級貴婦百貨 Central Embassy 斜對面的 The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok，就是這樣的一間經典酒店，典雅又充滿泰國皇室風，還是泰國女生舉辦夢想婚禮的首選。

▲華美的飯店大廳，優雅大器

▲被綠意包圍的麵包坊

當走進大廳，立即會被氣派堂皇的氣勢震懾住，大器背後是源自歷史。酒店原址是拉瑪五世（電影「安娜與國王」裡接受安娜老師教導的小王子）的女兒 - VALAYA ALONGKORN 公主的豪華居所，因此可以理解，為何從大廳到客房，散發著濃濃的皇家風範，不光精緻更是說著故事。

例如矗立大廳一個巨大如蛋形的花藝裝飾，光看就很泰國，但經酒店人員介紹後才知道，原來，與一般花飾造型不同，要獻給皇室，唯有蛋形。接著再將目光轉向旁邊，緊靠柱子有一雕刻精細、張開翅膀如鳥的金身華麗木雕，那叫 Garuda（伽樓羅），來自印度教，是泰國皇室的標示。

▲獻給皇室的蛋形花藝裝飾

▲ 具有暹羅傳統風情的套房

可以這麼說，若帶著基本植物知識到山裡健行，一般人眼裡的滿山草頓時就會成了滿山寶，同樣的，當稍微了解酒店歷史，從門僮先生推開門歡迎你進入的那刻起，所有一切細節彷彿都在發著光！就像剛雙手合十說著薩瓦迪卡、誠摯相迎的門僮，他那身融合暹羅風情與西方味道的服飾，就成了酒店具標誌性的第一個亮點。

▲泳池旁矗立著泰國傳統造型涼亭，宛如皇宮泳池一座

今年接連幾間頂級飯店的迎賓甜點，都讓我留下深刻印象。例如巴黎的半島酒店、曼谷的文華東方，華麗、豐盛又費工，一出手便能知飯店級數。當我進入本次入住的 Royal Club Room，我目光就被桌上的迎賓甜點吸引，然後逗笑！三個精緻甜點被裝在一只宮廷風的玻璃燈具裡，不只巧思，也真美味！房間部分，得承認初來乍到的第一眼，我沒太有感覺，但隨著入住時間會慢慢發現其細節之美，房間是屬於耐看型的，仔細欣賞，會聽見它悠悠講述著泰國皇室的經典與故事

▲濃濃宮廷風的迎賓甜點

▲ 不光造型取勝，還相當美味！

▲我住的 Royal Club Room 小客廳一角

▲相當雅緻有質感的房間

▲結合現代帶點皇室風格的浴室

飯店 2015 年才翻修，整個狀態非常好！若有入住，記得抽空到四樓的泳池泡泡水，華美的泰國傳統皇室亭閣在旁，可體驗被成群摩天高樓包圍下悠游古今的奇特感受。不只裝潢設計緊扣皇家主題，就連餐點也是。

Smooth Curry 是飯店裡很受歡迎的泰國餐廳，在這可吃到相當道地的泰國皇家料理，彷彿接受各方進貢的皇家饗宴，一頓飯就能嚐遍泰國各地好料，美味的同時還能欣賞到皇室餐點的盤飾藝術！大推泰國南部的蟹肉黃咖哩與被選為泰國第一名的馬薩瑪咖哩必點。

▲ 很受歡迎的 Smooth Curry 餐廳，提供泰國皇家料理

▲入住 Royal Club Room，可使用 Royal Club Lounge，傍晚還提供頗為豐盛的餐點

▲景觀相當好的 Royal Club Lounge

早餐同樣讓我驚艷，絕對可榮登這一年最讓我印象深刻的飯店早餐前三名。雖是採自助式，但非常精緻，不少餐點都是現點現做，就連蔬果汁也能讓客人現選現榨。蜂巢現刮蜂蜜不稀奇，我還第一次看到飯店早餐檯上擺了台切肉機來現刨火腿片。不光餐點豐盛美味，食材來源都很佛心！

跟泰國餐廳 Smooth Curry 一樣，使用的蔬果也多是跟泰國當地農夫契作，由酒店帶頭來幫助農夫耕種有機，並以酒店需求來種植，好處是不會讓農夫跟隨市場波動盲種而自賤菜價，這等具企業社會責任（CSR）的作為，值得稱許！

▲早餐提供相當豐盛且多元的餐點選擇

▲現點現榨的蔬果吧

▲現刨火腿片

我喜歡這種旅途上的家，散發溫度還說著故事，更棒的是，還照顧在地，繼續寫下更多動人故事...。

/ Info. /

▹ Website: https://goo.gl/FNqmzk

▹ FB: The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok

▹ Add: 61 WIRELESS ROAD (WITTHAYU ROAD), LUMPINI, PATHUMWAN,10330 BANGKOK THAILAND

▲餐廳一角，城市裡能像這樣擁有一頓充滿綠意的早餐，泰幸福！

作者：Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！