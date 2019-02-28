難消小腹有救了！營養師：「做足5件事」狠甩腰間肉

▲在夏天來臨前，勇敢露出你的腰線吧！（圖／翻攝自Pintersst，以下同）

編輯 / Amber

坐下來腰間有一圈肉，即使瘦了一點，小腹依然不動如山，說到瘦身，瘦掉小腹最有感，只要腰線出來，人整個就小一號！除了勤運動鍛鍊身型，原來靠遵守這5大原則，也能開心輕鬆瘦！

1.避免吃C.R.A.P.的食物

什麼是C.R.A.P.呢？營養師指C.R.A.P.代表的是咖啡因(caffeine)、白糖(refined sugar)、酒精(alcohol)和加工食品(processed food)，想要瘦下腹，就必須戒掉以上四種食物，因為它們的共通性就是會停留在你體內，久久難以排出。

2.早餐一定要吃

很多人可能因為晚起，往往容易跳過早餐，以為可以減少熱量的吸收，但其實早餐是三餐最重要的一餐，根據研究要在起床後的一小時內進食，吃進去的東西最容易轉化為身體能量。

3.減肥做六休一

乖乖遵照減重食譜飲食，已經是件不容易的事情，為了讓自己能長時間撐下去，建議把一天當成大餐日，盡管去吃自己想吃的，但是量不能過多，愉快的過完一天後，緊接著再進行六天的努力。





4.多吃含Omega3的保健品

多吃魚或是多攝取魚油保健品，魚油內所含的Omega3是人體必需的營養，它能幫助燃燒脂肪，更快瘦出成效。

5.晚上八點之後禁食

晚餐最好控制在八點之前吃完，夜晚睡覺時，身體消化系統同樣也需要休息，所以避免太晚吃晚餐，才能讓身體有充足時間消化、吸收。

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