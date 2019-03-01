fb ig video ETtoday search mobile

漂染髮怎麼顧？女神卡卡御用造型師公開4個養髮秘訣

> >

▲▼ 女神卡卡漂染髮養護秘訣。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

▲多變的造型和髮色，女神卡卡每回現身都是大驚喜。

記者曾怡嘉 / 台北報導　圖 /翻攝自instagram@ fredericaspiras、品牌官網

Lady Gaga拿下第91屆最佳電影原創歌曲獎，獲得人生第一座小金人，她的優雅造型更是被網友們讚爆，總是以不同造型、變換多種髮色的她，秀髮為何依舊亮麗健康？一起聽聽她的御用造型師Frederic Aspiras怎麼說！

▲▼ 女神卡卡漂染髮養護秘訣。（圖／翻攝自IG、品牌官網）
乾濕髮用不同梳子

造型師Frederic Aspiras工具袋中，梳子就有好幾把，乾髮和濕髮用不同的梳子，濕髮他偏愛用Wet Brush的濕髮梳，乾髮的話則是用Mason Pearson，依照當時的髮型、濕度選梳子，降低對髮質的拉扯傷害。

▲▼ 女神卡卡漂染髮養護秘訣。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

不用橡皮筋固定

出席任何盛大活動或典禮，當頭髮需要造型時，他會用大型的u字夾代替橡皮筋，如果是簡單的直髮，他也會盡量避免用熱風反覆吹整，反而會用Amika的電熱夾造型，快熱省時較不傷髮質。


▲▼ 女神卡卡漂染髮養護秘訣。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

量身訂製精油護髮

Frederic Aspiras會隨身攜帶許多精油，幫Gaga護髮時，會將這些精油調入入護髮油中，而他最愛的護髮油就是Alterna 魚子醬系列的Anti-Aging Oil（約38美金），偶爾會再加入一點薰衣草精油，可以幫助頭皮鎮靜並舒緩壓力。

▲▼ 女神卡卡漂染髮養護秘訣。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

挑選溫和矯色洗髮乳

本身是深棕色髮色的Gaga，在漂染過後最擔心的就是持色問題，Frederic Aspiras很推薦 Celeb Luxury Viral Colorwash（約30美金），它是一款純素和無硫酸鹽的洗髮精，溫和低刺激，幫助改善頭皮敏感，不同顏色的髮色都擁有對應的選擇。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

lady gaga, 女神卡卡, 護色, 漂染, 髮型師
fashion.net

熱門文章

巴黎時裝周／DIOR換上英倫風　仙氣Angelababy PK 乖巧秀智

米蘭直擊／MONCLER潮流天才藤原浩　端出閃電牌「暗黑皮卡丘」

米蘭直擊／照了「縮小燈」！寶格麗手袋變迷你　還能變腰包太生火

台北久違的500人大秀！徐曉晰捧場DOUCHANGLEE　趁機放鬆

王陽明寵妻無極限　老婆喜歡的雅典錶「通通包起來」!

穿襯衫打球帥爆全場！　禾浩辰向「男神」放話：等我

星・上妝／李棟旭代言香奈兒BOY彩妝　教你3招無痕變帥

HOT・Stuff／梅根「養胎鞋」爆紅　年度必買

美哭網友！日本最新「彩色眼線」登熱搜，未上市先轟動

米蘭直擊／GUCCI呼籲大家勇敢穿「做自己」　戴面具免害羞

ET Fashion

推薦閱讀

上班用香學問大！迷迭香提振精神、手腕千萬不要噴

史上最有感補水防曬！雅詩蘭黛推出「爆水小銀管」

集結夢幻6色，YSL春妝「漂染霓光」來了！網：美到全部都想包

賴床有理！研究：女生大腦運作複雜，別逼她早起 嬌蘭「小燈泡」粉底掀話題　網：超美柔霧光、肌膚越抹越亮！ 星・上妝／劉仁娜《觸及真心》扮萌呆女星　帶動淺眉風潮 Jo Malone「3月英倫系列」花草瓶身美到炸裂　網：永遠買不完！ 8成的人不知道！研究：運動前一杯咖啡，能減輕痠痛疲勞 超神準分析！唇膏用成什麼形狀可以看個性　快來看看妳是哪一型 腰圍居然比頭圍小！BLACKPINK Rose的19吋螞蟻腰這樣來

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面