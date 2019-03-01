漂染髮怎麼顧？女神卡卡御用造型師公開4個養髮秘訣

▲多變的造型和髮色，女神卡卡每回現身都是大驚喜。

記者曾怡嘉 / 台北報導 圖 /翻攝自instagram@ fredericaspiras、品牌官網

Lady Gaga拿下第91屆最佳電影原創歌曲獎，獲得人生第一座小金人，她的優雅造型更是被網友們讚爆，總是以不同造型、變換多種髮色的她，秀髮為何依舊亮麗健康？一起聽聽她的御用造型師Frederic Aspiras怎麼說！



乾濕髮用不同梳子



造型師Frederic Aspiras工具袋中，梳子就有好幾把，乾髮和濕髮用不同的梳子，濕髮他偏愛用Wet Brush的濕髮梳，乾髮的話則是用Mason Pearson，依照當時的髮型、濕度選梳子，降低對髮質的拉扯傷害。

不用橡皮筋固定

出席任何盛大活動或典禮，當頭髮需要造型時，他會用大型的u字夾代替橡皮筋，如果是簡單的直髮，他也會盡量避免用熱風反覆吹整，反而會用Amika的電熱夾造型，快熱省時較不傷髮質。





量身訂製精油護髮

Frederic Aspiras會隨身攜帶許多精油，幫Gaga護髮時，會將這些精油調入入護髮油中，而他最愛的護髮油就是Alterna 魚子醬系列的Anti-Aging Oil（約38美金），偶爾會再加入一點薰衣草精油，可以幫助頭皮鎮靜並舒緩壓力。

挑選溫和矯色洗髮乳

本身是深棕色髮色的Gaga，在漂染過後最擔心的就是持色問題，Frederic Aspiras很推薦 Celeb Luxury Viral Colorwash（約30美金），它是一款純素和無硫酸鹽的洗髮精，溫和低刺激，幫助改善頭皮敏感，不同顏色的髮色都擁有對應的選擇。

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