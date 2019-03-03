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「嚕嚕米主題樂園」3／16東京正式開幕！從芬蘭複製貼上100％神還原

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▲嚕嚕米主題樂園日本開幕。（圖／翻攝自mesta）

編輯／JJ　圖／翻攝自metsa

嚕嚕米（MOOMIN）純白、圓圓的外型非常可愛又討喜，在全球的大人小孩之間都擁有不少粉絲，除了在嚕嚕米家族的出生地芬蘭之外，亞洲終於要開設第一間嚕嚕米主題樂園啦！位置就在日本東京埼玉縣，樂園內的設施都將比照芬蘭園區，所有的場景、房屋都和卡通裡都一模一樣，3月16日就要開幕，嚕嚕米迷們該手刀買機票了！

▲嚕嚕米主題樂園日本開幕。（圖／翻攝自mesta）

▲嚕嚕米主題樂園日本開幕。（圖／翻攝自mesta）

嚕嚕米家族是來自芬蘭的森林小精靈，故事中出現的場景這邊都看的到，除了參觀拍照之外，還與遊樂設施做結合，有森林小屋、哈爺爺的樹屋、飛天魔王的小屋以及姆明谷沐浴公園，如此可愛、如童話般的異國場景，無論是不是粉絲肯定都會如癡如醉。

▲嚕嚕米主題樂園日本開幕。（圖／翻攝自mesta）

樂園的其中一大看點就是嚕嚕米之家，百分之百的從動畫中搬出來了，從地下一樓到地上三樓都完整的佈置，依序是糧食儲藏室、餐廳以及嚕嚕米爸媽的書房與臥房，只要能來參觀一圈就已經值得了。

▲嚕嚕米主題樂園日本開幕。（圖／翻攝自mesta）

喜歡稍微有點刺激感的朋友們也不用怕無聊，「滑索冒險」是在戶外的遊樂活動，會在湖的周圍滑行約400公尺，不只具有刺激性，還能吹著徐徐涼風、一邊欣賞宮澤湖的美景。

▲嚕嚕米主題樂園日本開幕。（圖／翻攝自mesta）

立體環繞投影劇場「海之管弦樂團號」，適合全家大小一起觀賞，是360度的視覺饗宴，讓人感受到身歷其境的冒險。

▲嚕嚕米主題樂園日本開幕。（圖／翻攝自mesta）

戶外則有「艾瑪劇院」，嚕嚕米故事中的角色們將會在這邊表演、和大家互動，嚕嚕米、可兒、阿金、小不點和溜溜都有可能在這邊出現喔！

▲嚕嚕米主題樂園日本開幕。（圖／翻攝自mesta）

逛累了肚子餓就可以來充滿北歐風的餐廳吃飯，填飽肚子也別忘了這邊可是有日本最大家的嚕嚕米紀念品店喔！肯定要大買特買才能心滿意足的回家～

▲嚕嚕米主題樂園。（圖／翻攝自metsa）

▲嚕嚕米主題樂園。（圖／翻攝自metsa）

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關鍵字：

嚕嚕米, 嚕嚕米主題樂園, 日本, 東京, MOOMIN
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