fb ig video ETtoday search mobile

巴黎時裝周／DIOR換上英倫風　Angelababy仙氣飄飄 PK 秀智裝乖巧

> >

▲▼ DIOR 。（圖／品牌提供）

▲Angelababy（左）與秀智同場欣賞DIOR大秀。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

DIOR於巴黎時間26日在羅丹美術館發表2019年秋冬時裝系列，推出50年代英國次文化代表Teddy Boy對應的Teddy Girl為藍本，並融入Dior經典的全新創作，吸引女星Angelababy（Baby）、南韓「國民初戀」秀智等人捧場看秀，兩人同場風格大不同，Baby穿雪紡洋裝維持一貫仙氣，頭戴貝雷帽的秀智則以乖乖牌的俏麗風吸睛。

▲▼ Dior 。（圖／公關照）

▲▼ Dior 。（圖／公關照）

▲▼ Dior 。（圖／公關照）

▲珍妮佛勞倫斯（由上至下）、超模卡拉迪樂芬妮、卡莉克勞斯也受邀看秀。

Baby是DIOR大秀鐵咖，欣賞巴黎大秀後表示新作優雅與摩登融合，她已開始期待下次與Dior的相遇；秀智則是首度出席Dior秀，從出發到巴黎現場都受高規格接待，在機場時已搶先秀飾有她英文名字「SUZY」字樣客製化背帶的My ABCDior包。同場的看秀嘉賓還包括品牌代言人珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）、超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）、卡莉克勞斯（Karlie Kloss）等。

▲▼ DIOR 。（圖／品牌提供）

▲DIOR秀場以義大利女性藝術家Tomaso Binga的作品裝飾。

眾星雲集的DIOR 2019大秀秀場，以義大利女性藝術家Tomaso Binga的作品裝飾，布景上的每個英文字母分別代表一位女性，與DIOR創意總監Maria Grazia Chiuri探索超越性別與身體特徵的精神相呼應。

▲▼ DIOR 。（圖／品牌提供）

▲50年代Teddy Girl形象啟發DIOR 2019秋冬系列。

於是50年代川著垂墜夾克、鉛筆裙，抑或牛仔褲搭平底鞋，但不忘帶上天鵝絨帽子的Teddy Girl，成為Maria Grazia Chiuri的靈感來源，特別是英國瑪格麗特公主於1951年度過21歲生日時，不是穿英國訂製服裝，而選擇DIOR禮服慶生，激發Maria重新演繹的念頭，融入品牌經典元素，創作89套新裝。

▲▼ DIOR 。（圖／品牌提供）

▲▼ DIOR 。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2019秋冬系列。

例如經典的Bar套裝藉由剪裁與面料，呈現較為陽剛味的線條，領口特意滾上天鵝絨，予人全新感受；裙裝則運用科技布料營造蓬厚柔軟的樣貌，Christian Dior 啟發的收腰剪裁洋裝也未缺席；而英倫風味的格紋也是秀上焦點，與黑色皮夾克都是帥氣風格的代表，DIOR女人，風格可多變呢！

▲▼ DIOR 。（圖／品牌提供）

▲▼ DIOR 。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2019秋冬系列。

關鍵字：

DIOR, Angelababy, 秀智
fashion.net

熱門文章

米蘭直擊／照了「縮小燈」！寶格麗手袋變迷你　還能變腰包太生火

直播／今晚9點30分來看DIOR 2019秋冬大秀　有甜美秀智陪你

奧斯卡5美／莎莉賽隆粉藍禮服制霸紅毯　卡卡氣場強駕馭全黑

奧斯卡三帥／「黑豹」亮片裝奪冠　布萊德利庫柏當完美紳士

木村光希3／14要來台灣了！盡責代言寶格麗珠寶

美哭網友！日本最新「彩色眼線」登熱搜，未上市先轟動

米蘭直擊／歐陽娜娜甜挺MONCLER　人氣不敵前Wanna One黄旼炫

米蘭直擊／GUCCI呼籲大家勇敢穿「做自己」　戴面具免害羞

卡爾拉格斐54年前為FENDI設計的FF標誌　竟是這個意思！

林志玲把珍珠手鐲往上戴　配花洋裝秒減齡

ET Fashion

推薦閱讀

12星座「變心徵兆」大公開！天蠍不再管你、牡羊忽冷忽熱

柴犬雙層玻璃杯太萌！倒入抹茶牛奶就變綠色柴柴

Nike、愛迪達跑鞋穿搭大比拼！React跟Boost誰才是當今最百搭

IG破140萬追蹤的「夢幻奶昔」！4步驟教你如何擺出獨角獸、美人魚 帽子怎麼戴才好看？5細節學起來　瓜子臉就該戴「棒球帽」 6款高質感「短夾」最便宜千元就可入手　小資女犒賞自己沒負擔 台北久違的500人大秀！徐曉晰捧場DOUCHANGLEE　趁機放鬆 邊緣人專用「單身燒肉店」進駐京站　一人就開桌300元起4／25登場 全台北中南賞櫻懶人包！「花期、交通指南」趁連假出發拍美照 日本「好感度女神」將來台！　綾瀨遙挺SEIKO好神秘

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面