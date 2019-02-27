巴黎時裝周／DIOR換上英倫風　Angelababy仙氣飄飄 PK 秀智裝乖巧

▲Angelababy（左）與秀智同場欣賞DIOR大秀。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

DIOR於巴黎時間26日在羅丹美術館發表2019年秋冬時裝系列，推出50年代英國次文化代表Teddy Boy對應的Teddy Girl為藍本，並融入Dior經典的全新創作，吸引女星Angelababy（Baby）、南韓「國民初戀」秀智等人捧場看秀，兩人同場風格大不同，Baby穿雪紡洋裝維持一貫仙氣，頭戴貝雷帽的秀智則以乖乖牌的俏麗風吸睛。

▲珍妮佛勞倫斯（由上至下）、超模卡拉迪樂芬妮、卡莉克勞斯也受邀看秀。

Baby是DIOR大秀鐵咖，欣賞巴黎大秀後表示新作優雅與摩登融合，她已開始期待下次與Dior的相遇；秀智則是首度出席Dior秀，從出發到巴黎現場都受高規格接待，在機場時已搶先秀飾有她英文名字「SUZY」字樣客製化背帶的My ABCDior包。同場的看秀嘉賓還包括品牌代言人珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）、超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）、卡莉克勞斯（Karlie Kloss）等。

▲DIOR秀場以義大利女性藝術家Tomaso Binga的作品裝飾。

眾星雲集的DIOR 2019大秀秀場，以義大利女性藝術家Tomaso Binga的作品裝飾，布景上的每個英文字母分別代表一位女性，與DIOR創意總監Maria Grazia Chiuri探索超越性別與身體特徵的精神相呼應。

▲50年代Teddy Girl形象啟發DIOR 2019秋冬系列。

於是50年代川著垂墜夾克、鉛筆裙，抑或牛仔褲搭平底鞋，但不忘帶上天鵝絨帽子的Teddy Girl，成為Maria Grazia Chiuri的靈感來源，特別是英國瑪格麗特公主於1951年度過21歲生日時，不是穿英國訂製服裝，而選擇DIOR禮服慶生，激發Maria重新演繹的念頭，融入品牌經典元素，創作89套新裝。

▲DIOR 2019秋冬系列。

例如經典的Bar套裝藉由剪裁與面料，呈現較為陽剛味的線條，領口特意滾上天鵝絨，予人全新感受；裙裝則運用科技布料營造蓬厚柔軟的樣貌，Christian Dior 啟發的收腰剪裁洋裝也未缺席；而英倫風味的格紋也是秀上焦點，與黑色皮夾克都是帥氣風格的代表，DIOR女人，風格可多變呢！

▲DIOR 2019秋冬系列。