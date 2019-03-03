fb ig video ETtoday search mobile

Off-White工業風配件超經典！六角螺帽戒指要價八千元

> >

編輯／Duke　圖／翻攝自Matchesfashion官網、Off-White官網、Browns官網、End官網

Off-White的主理人Virgil Abloh，擅長使用工業風格，打造旗下的產品，從經典的工業皮帶就可知道，許多包包及服裝，都有運用皮帶的元素，下面就帶各位介紹，Off-White近期推出的工業風包款及配件。

▲Off-White春夏。（圖／翻攝自Matchesfashion官網、Off-White官網、Browns官網、End官網）

1.Lifesaver項鍊

這是以美國軍人的識別牌，為概念推出的項鍊，並設計開瓶器、六角螺絲等功能，使項鍊更有機能性，並刻上「LIFESAVER」字樣的引言，完美詮釋Off-White的特色。

▲Off-White春夏。（圖／翻攝自Matchesfashion官網、Off-White官網、Browns官網、End官網）

▲Lifesaver項鍊，售價為美金109元（約台幣3,270元）

2.Hex Nut手鍊

使用六角螺帽為概念，以串接的方式打造的手鍊，其材質為金屬製成，經過打磨，帶來仿舊感，並刻有「Hex Nut」字樣的標語。

▲Off-White春夏。（圖／翻攝自Matchesfashion官網、Off-White官網、Browns官網、End官網）

▲Hex Nut手鍊，售價為美金234元（約台幣7,020元）

3.戒指

Off-White推出兩款工業風格的戒指，分別為開瓶器戒指與六角螺絲帽戒指，其中，開瓶器戒指的頂部有切割功能，也可以做為開瓶器使用，而六角螺絲帽戒指，與手鍊一樣，刻上了「Hex Nut」字樣，都是相當具有工業風格的配件。

▲Off-White春夏。（圖／翻攝自Matchesfashion官網、Off-White官網、Browns官網、End官網）

▲開瓶器戒指，售價為美金109元（約台幣3,270元）

▲Off-White春夏。（圖／翻攝自Matchesfashion官網、Off-White官網、Browns官網、End官網）

▲Hex Nut戒指，售價為美金269元（約台幣8,070元）

4.丹寧郵差包

由工業皮帶為靈感，設計的丹寧郵差包，以柔軟的牛仔布料製作而成，並且設計成腰包，是一個多功能用途的包包哦！

▲Off-White春夏。（圖／翻攝自Matchesfashion官網、Off-White官網、Browns官網、End官網）▲Off-White春夏。（圖／翻攝自Matchesfashion官網、Off-White官網、Browns官網、End官網）

▲丹寧郵差包，售價為美金785元（約台幣23,550元）

這幾樣工業風格的包款與配件，都具有多功能的用途，成為一物多用的單品，喜歡Off-White的朋友們，如果中意這樣的設計，千萬別錯過！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

Off-White, 工業風格, 皮帶, 配件, 戒指
fashion.net

熱門文章

巴黎時裝周／DIOR換上英倫風　仙氣Angelababy PK 乖巧秀智

米蘭直擊／MONCLER潮流天才藤原浩　端出閃電牌「暗黑皮卡丘」

米蘭直擊／照了「縮小燈」！寶格麗手袋變迷你　還能變腰包太生火

台北久違的500人大秀！徐曉晰捧場DOUCHANGLEE　趁機放鬆

王陽明寵妻無極限　老婆喜歡的雅典錶「通通包起來」!

穿襯衫打球帥爆全場！　禾浩辰向「男神」放話：等我

星・上妝／李棟旭代言香奈兒BOY彩妝　教你3招無痕變帥

HOT・Stuff／梅根「養胎鞋」爆紅　年度必買

美哭網友！日本最新「彩色眼線」登熱搜，未上市先轟動

米蘭直擊／GUCCI呼籲大家勇敢穿「做自己」　戴面具免害羞

ET Fashion

推薦閱讀

命理師分析「萬年單身女」的25種面相！ 下巴尖很挑剔、雙唇過薄最難嫁

你是哪一杯？星巴克12星座代表飲料　天蠍是濃縮咖啡、金牛是抹茶拿鐵

「長大以後，不能做自己」　聽4首歌曲致長大後的我們

黑色控必追！香奈兒、星巴克換了ALL BLACK包裝　讓人瘋狂愛上 IG瘋傳南韓「天菜家教」畢業照！六塊肌+高智商17萬粉絲都戀愛 看一眼就想帶回家！日網友搶翻「宜得利黑貓靠枕」　台灣也有賣 一生中必買的5款Converse　GD最愛的這雙竟是籃球鞋 絕對別在機上敷片狀面膜！你要知道的機艙美容「5件事」 哈利波特影城新展區「古靈閣巫師銀行」4月開幕　想進入參觀先預約！ 比「我愛你」更重要！　治療師公開幸福伴侶最常講的10句話

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面