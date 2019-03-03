Off-White工業風配件超經典！六角螺帽戒指要價八千元

編輯／Duke 圖／翻攝自Matchesfashion官網、Off-White官網、Browns官網、End官網

Off-White的主理人Virgil Abloh，擅長使用工業風格，打造旗下的產品，從經典的工業皮帶就可知道，許多包包及服裝，都有運用皮帶的元素，下面就帶各位介紹，Off-White近期推出的工業風包款及配件。

1.Lifesaver項鍊

這是以美國軍人的識別牌，為概念推出的項鍊，並設計開瓶器、六角螺絲等功能，使項鍊更有機能性，並刻上「LIFESAVER」字樣的引言，完美詮釋Off-White的特色。

▲Lifesaver項鍊，售價為美金109元（約台幣3,270元）

2.Hex Nut手鍊

使用六角螺帽為概念，以串接的方式打造的手鍊，其材質為金屬製成，經過打磨，帶來仿舊感，並刻有「Hex Nut」字樣的標語。

▲Hex Nut手鍊，售價為美金234元（約台幣7,020元）

3.戒指

Off-White推出兩款工業風格的戒指，分別為開瓶器戒指與六角螺絲帽戒指，其中，開瓶器戒指的頂部有切割功能，也可以做為開瓶器使用，而六角螺絲帽戒指，與手鍊一樣，刻上了「Hex Nut」字樣，都是相當具有工業風格的配件。

▲開瓶器戒指，售價為美金109元（約台幣3,270元）

▲Hex Nut戒指，售價為美金269元（約台幣8,070元）

4.丹寧郵差包

由工業皮帶為靈感，設計的丹寧郵差包，以柔軟的牛仔布料製作而成，並且設計成腰包，是一個多功能用途的包包哦！

▲丹寧郵差包，售價為美金785元（約台幣23,550元）

這幾樣工業風格的包款與配件，都具有多功能的用途，成為一物多用的單品，喜歡Off-White的朋友們，如果中意這樣的設計，千萬別錯過！

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