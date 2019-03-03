想離職卻沒勇氣！你該學著像積木般重新組合現在的自己

你是否經常心情苦悶，下班後只想攤坐、蜷曲在房間的一角，任由時間滴答滴答地走，隔日又再度拖著一夜難眠、疲憊的身軀，像是日復一日的機器人再度打卡上班呢？心理上的不快樂，讓你不僅在工作時大起大落，甚至還一併影響了生活的品質。

這時，也許你該停下來思考：「這份工作到底該不該繼續做下去？」會讓你一直抱怨的工作，怎麼會是適合長久待下去的呢？

1. 我該換工作嗎？

通常會思考這個問題人有兩種，一種是確定目前的工作不是自己想要的，但卻不知道離開後的下一步該怎麼做；另一種是雖然不確定這份工作是不是自己所想要的，但反正都已經待了這麼久了，難道要離開嗎？

「想要待在一家公司很久或是一輩子」這件事可以成為我們的目標，但千萬不要讓「它」成為你的目的，因為一旦把它變成唯一目的的話，在無形之中會對很多事情妥協，那些諸多的不喜歡或是看不慣，都會因為要完成這個目的，而使自己被綑綁住了。

人其實是一種很感性的生物，不到最後關頭往往都認為事情還有轉圜餘地，也許再努力一點，就能改變些什麼，也許再堅持一下，結果就會不一樣。

很多時候我們總會徬徨，到底是自己不夠努力，還是這份工作真的不適合自己？有一本書叫做《別讓未來的你，討厭現在的自己》，書上這樣說：「人的第六感是很準的，當你覺得不舒服時，或是事情不對的時候，那鐵定就是有不對的地方。」

不適合的工作換一個就好，沒什麼大不了的

求職是這麼回事的，不是你找工作的時候花了百分之兩百的細心與耐心，就能一路順利，獲得一份滿意的工作職缺。就算是一開始對這份工作抱著滿腔的理想與抱負，也有可能在真正進入公司後，發現原來一切跟自己想的不一樣。

因為不適合而離開聽起來雖然有點遺憾，但其實並沒有什麼大不了的！勇敢承認自己的不足需要勇氣，離開自己曾經期待的工作更是需要勇氣。

找工作有點像是在練功，初期一定會跌跌撞撞，但累積到最後一定會有很可觀的經驗值。誰說一定要一次成功的人才叫成功者呢？等到等級提升了，想要找到一份好工作自然不是件難事，甚至將來會是工作來找你。

2. 下一份工作會更好嗎？

很多人對於這個問題抱持的態度是否定的。換一份工作真的會比較好嗎？那為什麼我每次換工作都還是覺得自己好累，不但需要一而三、再而三的重新適應環境，甚志身、心靈都比之前還要更加疲憊，每天都不知道在瞎忙什麼，找不到工作的成就感和生活的重心。

「如果早知道會這樣，我當初就不離職了！」這句話往往是大家所下的結論。但就像梁靜茹唱的一樣《沒有如果》，既然選擇離開，就別再回頭猶豫所做的決定是否正確，過多的「假如當初」都是無用的。反倒是該思考，為什麼自己會一直在這樣的工作迴圈中重複循環，內心想要的到底是什麼？

休息過後，靜下心來重新檢視自己心目中的求職條件

先思考自己到底要什麼，想去小公司還是大公司？小公司通常願意一步一步從頭教起，但相對的人少，工作量就會大，要學習的是如何快速培養自身能力，讓自己在這段過程中能夠獨立作業；進入大公司，則是偏重一邊好好運用自己的經歷與技能，一邊學習管理與組織的能力，擁有較良好的升遷制度，容易往更高的位置邁進。

另外，你想要像一般的上班族一樣每天朝九晚五，還是比較喜歡服務業的彈性排班時間；你的家庭、另一伴需要的是一份穩定的上、下班工時及經濟收入，還是允許你無後顧之憂的早出晚歸、拼業績獎金，等等諸如此類的條件一一列出之後，再來尋找符合條件的工作，而不是亂槍打鳥，好不容易找到了一份新工作，卻又身陷囹圄。

3. 我的下一步到底該何去何從？

在職涯轉換的工作中，我們難免沮喪，難免失意，但這段時間只不過是你生命裡的一粒沙，風吹就散。永遠要保持信心，不要輕易否定自己！找工作其實就像擇偶一樣，也是需要緣分和層層磨合審視，才能夠確認心意、廝守終身。

更何況你有一輩子的時間可以浪費，這個工作不適合我們，那就找下一個。不慌不忙，當別人都在跑著過馬路的時候，別擔心，抬起頭，你還有 90 秒的時間可以慢慢走，在這漫長的職涯生活中，這些不如意都不算是什麼，勇敢面對你的考驗，過往經歷將來都會成為你的力量。

找出自己的優點，讓曾經跟你共事的人告訴你

迷茫時，不妨聽聽身旁的人怎麼說，特別是那些曾和你一起共事的工作夥伴，或是曾共患難的組員們，透過他們的眼光，也許可以發現自己從未發掘過的潛能與特質。不知道自己的價值有多少，不知道能夠在那裡一展長才的話，那就讓別人告訴你，你的好和你的優點吧！

有些時候，「轉職」只是階段性的更迭，人在每一個階段所想要追求的事物本來就會有所不同，也許是想要學習不同的東西、希望轉換新的跑道，或是累積人脈和不一樣的經驗。不要害怕變動，安全至上的船是無法駛離港灣的！如同松浦弥太郎在《正直》一書中提到的，能夠有「推翻現在自己的想法」時，那就代表著自己還有成長的空間。

「當堆高的積木紛紛被推倒後，再用完全不同的方式堆起來，人生就要這樣才有趣。」而且人的一生，說長也不過 100 年，那就離開會讓你不開心的工作，用你所有的時間來快樂吧！

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