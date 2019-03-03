fb ig video ETtoday search mobile

想離職卻沒勇氣！你該學著像積木般重新組合現在的自己

> >

▲【職場練功】：面臨轉職低潮 3 問題，你需要「推倒積木再重新組裝」，用所有的時間快樂。（圖／女子學提供）

你是否經常心情苦悶，下班後只想攤坐、蜷曲在房間的一角，任由時間滴答滴答地走，隔日又再度拖著一夜難眠、疲憊的身軀，像是日復一日的機器人再度打卡上班呢？心理上的不快樂，讓你不僅在工作時大起大落，甚至還一併影響了生活的品質。

這時，也許你該停下來思考：「這份工作到底該不該繼續做下去？」會讓你一直抱怨的工作，怎麼會是適合長久待下去的呢？

1. 我該換工作嗎？

通常會思考這個問題人有兩種，一種是確定目前的工作不是自己想要的，但卻不知道離開後的下一步該怎麼做；另一種是雖然不確定這份工作是不是自己所想要的，但反正都已經待了這麼久了，難道要離開嗎？

▲【職場練功】：面臨轉職低潮 3 問題，你需要「推倒積木再重新組裝」，用所有的時間快樂。（圖／女子學提供）

「想要待在一家公司很久或是一輩子」這件事可以成為我們的目標，但千萬不要讓「它」成為你的目的，因為一旦把它變成唯一目的的話，在無形之中會對很多事情妥協，那些諸多的不喜歡或是看不慣，都會因為要完成這個目的，而使自己被綑綁住了。

人其實是一種很感性的生物，不到最後關頭往往都認為事情還有轉圜餘地，也許再努力一點，就能改變些什麼，也許再堅持一下，結果就會不一樣。

很多時候我們總會徬徨，到底是自己不夠努力，還是這份工作真的不適合自己？有一本書叫做《別讓未來的你，討厭現在的自己》，書上這樣說：「人的第六感是很準的，當你覺得不舒服時，或是事情不對的時候，那鐵定就是有不對的地方。」

不適合的工作換一個就好，沒什麼大不了的

▲【職場練功】：面臨轉職低潮 3 問題，你需要「推倒積木再重新組裝」，用所有的時間快樂。（圖／女子學提供）

求職是這麼回事的，不是你找工作的時候花了百分之兩百的細心與耐心，就能一路順利，獲得一份滿意的工作職缺。就算是一開始對這份工作抱著滿腔的理想與抱負，也有可能在真正進入公司後，發現原來一切跟自己想的不一樣。

因為不適合而離開聽起來雖然有點遺憾，但其實並沒有什麼大不了的！勇敢承認自己的不足需要勇氣，離開自己曾經期待的工作更是需要勇氣。

找工作有點像是在練功，初期一定會跌跌撞撞，但累積到最後一定會有很可觀的經驗值。誰說一定要一次成功的人才叫成功者呢？等到等級提升了，想要找到一份好工作自然不是件難事，甚至將來會是工作來找你。

2. 下一份工作會更好嗎？

很多人對於這個問題抱持的態度是否定的。換一份工作真的會比較好嗎？那為什麼我每次換工作都還是覺得自己好累，不但需要一而三、再而三的重新適應環境，甚志身、心靈都比之前還要更加疲憊，每天都不知道在瞎忙什麼，找不到工作的成就感和生活的重心。

「如果早知道會這樣，我當初就不離職了！」這句話往往是大家所下的結論。但就像梁靜茹唱的一樣《沒有如果》，既然選擇離開，就別再回頭猶豫所做的決定是否正確，過多的「假如當初」都是無用的。反倒是該思考，為什麼自己會一直在這樣的工作迴圈中重複循環，內心想要的到底是什麼？

休息過後，靜下心來重新檢視自己心目中的求職條件

▲【職場練功】：面臨轉職低潮 3 問題，你需要「推倒積木再重新組裝」，用所有的時間快樂。（圖／女子學提供）

先思考自己到底要什麼，想去小公司還是大公司？小公司通常願意一步一步從頭教起，但相對的人少，工作量就會大，要學習的是如何快速培養自身能力，讓自己在這段過程中能夠獨立作業；進入大公司，則是偏重一邊好好運用自己的經歷與技能，一邊學習管理與組織的能力，擁有較良好的升遷制度，容易往更高的位置邁進。

另外，你想要像一般的上班族一樣每天朝九晚五，還是比較喜歡服務業的彈性排班時間；你的家庭、另一伴需要的是一份穩定的上、下班工時及經濟收入，還是允許你無後顧之憂的早出晚歸、拼業績獎金，等等諸如此類的條件一一列出之後，再來尋找符合條件的工作，而不是亂槍打鳥，好不容易找到了一份新工作，卻又身陷囹圄。

3. 我的下一步到底該何去何從？

在職涯轉換的工作中，我們難免沮喪，難免失意，但這段時間只不過是你生命裡的一粒沙，風吹就散。永遠要保持信心，不要輕易否定自己！找工作其實就像擇偶一樣，也是需要緣分和層層磨合審視，才能夠確認心意、廝守終身。

▲【職場練功】：面臨轉職低潮 3 問題，你需要「推倒積木再重新組裝」，用所有的時間快樂。（圖／女子學提供）

更何況你有一輩子的時間可以浪費，這個工作不適合我們，那就找下一個。不慌不忙，當別人都在跑著過馬路的時候，別擔心，抬起頭，你還有 90 秒的時間可以慢慢走，在這漫長的職涯生活中，這些不如意都不算是什麼，勇敢面對你的考驗，過往經歷將來都會成為你的力量。

找出自己的優點，讓曾經跟你共事的人告訴你

迷茫時，不妨聽聽身旁的人怎麼說，特別是那些曾和你一起共事的工作夥伴，或是曾共患難的組員們，透過他們的眼光，也許可以發現自己從未發掘過的潛能與特質。不知道自己的價值有多少，不知道能夠在那裡一展長才的話，那就讓別人告訴你，你的好和你的優點吧！

▲【職場練功】：面臨轉職低潮 3 問題，你需要「推倒積木再重新組裝」，用所有的時間快樂。（圖／女子學提供）

有些時候，「轉職」只是階段性的更迭，人在每一個階段所想要追求的事物本來就會有所不同，也許是想要學習不同的東西、希望轉換新的跑道，或是累積人脈和不一樣的經驗。不要害怕變動，安全至上的船是無法駛離港灣的！如同松浦弥太郎在《正直》一書中提到的，能夠有「推翻現在自己的想法」時，那就代表著自己還有成長的空間。

「當堆高的積木紛紛被推倒後，再用完全不同的方式堆起來，人生就要這樣才有趣。」而且人的一生，說長也不過 100 年，那就離開會讓你不開心的工作，用你所有的時間來快樂吧！

延伸閱讀：

【職場新手村】：走出求職的 4 大盲點誤區，從最佳打擊點中找尋適合自己的「甜蜜點」

職場沒有自己人只有各懷鬼胎的其他人！記下 4 招自我保護法、開會頭戴 GoPro 蒐證！

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

關鍵字：

女子學, 人生, 哲理, 經歷, 工作, 公司, 轉換跑道, 生活
fashion.net

熱門文章

巴黎時裝周／DIOR換上英倫風　仙氣Angelababy PK 乖巧秀智

米蘭直擊／MONCLER潮流天才藤原浩　端出閃電牌「暗黑皮卡丘」

米蘭直擊／照了「縮小燈」！寶格麗手袋變迷你　還能變腰包太生火

台北久違的500人大秀！徐曉晰捧場DOUCHANGLEE　趁機放鬆

王陽明寵妻無極限　老婆喜歡的雅典錶「通通包起來」!

穿襯衫打球帥爆全場！　禾浩辰向「男神」放話：等我

星・上妝／李棟旭代言香奈兒BOY彩妝　教你3招無痕變帥

HOT・Stuff／梅根「養胎鞋」爆紅　年度必買

美哭網友！日本最新「彩色眼線」登熱搜，未上市先轟動

米蘭直擊／GUCCI呼籲大家勇敢穿「做自己」　戴面具免害羞

ET Fashion

推薦閱讀

命理師分析「萬年單身女」的25種面相！ 下巴尖很挑剔、雙唇過薄最難嫁

你是哪一杯？星巴克12星座代表飲料　天蠍是濃縮咖啡、金牛是抹茶拿鐵

「長大以後，不能做自己」　聽4首歌曲致長大後的我們

IG瘋傳南韓「天菜家教」畢業照！六塊肌+高智商17萬粉絲都戀愛 看一眼就想帶回家！日網友搶翻「宜得利黑貓靠枕」　台灣也有賣 絕對別在機上敷片狀面膜！你要知道的機艙美容「5件事」 哈利波特影城新展區「古靈閣巫師銀行」4月開幕　想進入參觀先預約！ 下雨天也能美美出門　日本「防水鞋套」保護你心愛的鞋 比「我愛你」更重要！　治療師公開幸福伴侶最常講的10句話 5點證明你處於「自殺式單身」　寧願魯到死，也懶得擴大交友圈

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面