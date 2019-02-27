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巴黎時裝周／「嘉貴妃」露腿力捧　SAINT LAURENT讓大墊肩回潮

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▲▼ Saint Laurent 。（圖／公關照） 

▲辛芷蕾露修長美腿捧SAINT LAURENT秀。（圖／翻攝時尚芭莎微博）

記者陳雅韻／綜合報導

巨大的鏡盒伴隨著SAINT LAURENT的旗幟，在巴黎鐵塔前閃耀，巴黎時間26日晚間登場的SAINT LAURENT 2019秋冬大秀，創意總監Anthony Vaccarello帶領賓客體驗燈光奇幻魔力，也由模特兒引領大眾回到80年代，靈感源自雕塑線條的大墊肩又回來了！

▲▼ Saint Laurent 。（圖／公關照）

▲80年代墊肩外套回潮！（圖／品牌提供，以下同）

這場大秀吸引英國超模凱特摩絲（Kate Moss）、琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）等名人捧場，以宮廷劇《如懿傳》「嘉貴妃」一角走紅的大陸女星辛芷蕾也受邀看秀，她面對歐美名模群顯然有備而來，穿品牌標誌性的短裙露出修長美腿，在巴黎鐵塔前留下美麗倩影。

▲▼ Saint Laurent 。（圖／公關照）

▲▼ Saint Laurent 。（圖／公關照）

▲男星Vincent Gallo（上左起）、Emmanuelle Alt、超模Kate Moss與Amber Valletta坐頭排看秀；好萊塢女星琳賽蘿涵（下）也是座上賓。
 

大秀音樂一下，穿著大墊肩、幾乎是男性尺寸外套的女模特兒們魚貫走出，品牌創意總監Anthony Vaccarello表示：「一切都從肩部結構開始。各種圖形雕塑立體剪裁為慾望的解放衝動注入完美俐落的優雅姿態。」他透露耗費半年時間調整肩線結構，為墊肩增加2公分才達到他理想的完美比例，他認為：「這個輪廓不是女戰士，她們只是很堅強無懼而已。」

▲▼ Saint Laurent 。（圖／公關照）

▲▼ Saint Laurent 。（圖／公關照）

▲▼ Saint Laurent 。（圖／公關照）

▲SAINT LAURENT 2019秋冬系列。

除了慣用的黑色調，秋冬新裝注入了罌粟花紅色與金色調，輔以精緻的刺繡增添華麗感；緊接著燈光一暗，模特兒再次登場只見服裝與鞋子的螢光色輪廓，均是SAINT LAURENT斜肩短洋裝等簽名式作品。

▲▼ Saint Laurent 。（圖／公關照）

▲▼ Saint Laurent 。（圖／公關照）

▲SAINT LAURENT 2019秋冬系列。

關鍵字：

SAINT LAURENT, 辛芷蕾
fashion.net

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