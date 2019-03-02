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下雨天也能美美出門　日本「防水鞋套」保護你心愛的鞋

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▲防水鞋套。（圖／翻攝自vvstore.jp）

編輯／Ping　圖／翻攝自vvstore.jp

台灣的天氣總是難以捉摸，突如其來的大雨，時常讓我們心愛的鞋子泡湯，即使有一次性鞋套可以稍為防水，但材質卻有非常多缺點，像是不環保以及在騎樓容易打滑等等。還好！日本雜貨品牌「Village Vanguard」聽到了大家的心聲，推出三款超厲害的「防水鞋套」，讓大家走到哪都不怕人或鞋子發生意外。

▲防水鞋套。（圖／翻攝自vvstore.jp）

日本雜貨店 Village Vanguard 推出三款「防水鞋套」，分別是黑色、白色與軍綠色，簡約俐落的設計，完全不會破壞整體穿搭，照樣讓你可以超時尚的走在街上，也不怕心愛的鞋子濕掉或沾泥巴。

▲防水鞋套。（圖／翻攝自vvstore.jp）

「防水鞋套」整體採用矽膠材質，不僅不容易傷鞋與腳踝，還有很強的包覆性。在鞋底有立體防滑紋的設計，讓大家可以放心的走在騎樓也不怕跌倒，另外還有附贈防水夾鏈袋，可以輕鬆收納，放在包包裡就像手機的大小，完全不佔空間，而且攜帶方便。

▲防水鞋套。（圖／翻攝自vvstore.jp）

目前「Village Vanguard」只有推出兩款Size，分別是M號（22.5～25.5cm，日本含稅售價為1,728圓／約NT$480）與L號（26～28cm日本含稅售價為1,944圓／約NT$540）。在即將進入春季、梅雨季節的時後，最適合麻煩朋友代購「防水鞋套」了～就算包色也不為過啦。

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關鍵字：

生活, 防水, 雨鞋, 鞋套, 日常, 小物, 生活用品, 居家, 梅雨季節
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