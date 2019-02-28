巴黎時裝周／LANVIN新主帥上陣大受好評　張鈞甯白洋裝融進雕像

▲LANVIN在巴黎中古世紀博物館舉辦秋冬秀。（圖／路透社，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

超過百年歷史的LANVIN（浪凡）曾經好一段輝煌，又沈寂了一陣，在巴黎時裝周發表的2019秋冬系列，是新任創意總監Bruno Sialelli的初出場，眾人眼睛一亮，大片叫好聲，他用一種頗富詩意的手法，將中古世紀的印花、層次的堆疊拿捏得恰到好處，張鈞甯是嘉賓之一，穿著白色洋裝到場欣賞。

▲張鈞甯一身白色欣賞LANVIN，與秀場頗為契合。（圖／翻攝海報時尚網微博）

今年1月LANVIN宣布Bruno Sialelli接下創意總監職務，短短1個多月就繳出成績單，他在接受媒體訪問時提到：「我們都知道LANVIN對於晚裝很拿手，但品牌創辦人Jeanne Lanvin其實也是首個讓男、女裝的範圍更寬廣的設計師之一，甚至融入運動服、家飾等等，她創造出的是生活型態和風格。」

▲LANVIN新任創意總監Bruno Sialelli。

LANVIN在巴黎中世紀博物館舉辦2019秋冬秀，館內的雕塑、石頭砌成的牆，瀰漫著古雅情調，Bruno Sialelli用了許多大色塊讓服裝有力量，再加上不同的印花串連添入柔軟些的個性，層疊搭配、不規則剪裁，模特兒在行走時的流動感，全都在他的算計之中，讓LANVIN雨過天晴地走出新路。

▲超大包包、層次穿搭，一點點的流浪感，卻又閒適優雅。





▲俐落的線條與細節都很吸引人。

年僅31歲的Bruno Sialelli原本是LOEWE的男裝設計師，在此之前，則在BALENCIAGA負責女裝系列，因此同時執掌LANVIN男女裝，對他來說沒什麼大問題，他也表示，現在的服裝性別趨於模糊，女生會走進男裝店買T恤，男生也能穿女生的粉紅毛衣，也能嗅出LANVIN的方向。

2015年Alber Elbaz離任後，LANVIN經過一番徬徨，如今換上Bruno Sialelli端出好菜，雨過天晴的味道浮現，等著繼續看見美麗篇章。

▲LANVIN的2019秋冬系列，用上許多大色塊拼組。

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