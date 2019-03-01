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懂・時尚／老佛爺「分身」不到10歲　繼續在時尚圈招搖

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▲懂時尚KARL LAGERFELD。（圖／翻攝Karl Lagerfeld IG、官網）

▲卡爾拉格斐為自己掌鏡？（圖／翻攝KARL LAGERFELD IG）

記者林明瑋 / 綜合報導

「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）過世，總是快速轉動著的時尚圈好像突然愣住，停頓了幾妙。一邊忙著關心正在舉行的時裝周有什麼紀念的舉動，一邊見著按過讚的代購社團不停地po出同名品牌KARL LAGERFELD的商品，突然有種聯想，原來Q版老佛爺神采飛揚，繼續在時尚世界中呼風喚雨。

▲懂時尚KARL LAGERFELD。（圖／翻攝Karl Lagerfeld IG、官網）

▲懂時尚KARL LAGERFELD。（圖／翻攝Karl Lagerfeld IG、官網）

▲2018年，KARL LAGERFELD與超模Kaia Gerber合作推出膠囊系列。（圖／翻攝KARL LAGERFELD IG）

執掌CHANEL（香奈兒），是卡爾拉格斐最廣為人知的身份，FENDI是待了超過50年的品牌，Chloe也經歷過他的時代，但辭世的那天，最早貼出哀悼IG的，是同名品牌KARL LAGERFELD，相當合情合理，畢竟那是全屬於他的地盤，而大家能如此熟悉老佛爺的形象，和他的Q版圖案有脫不了關係。

1984年，也就是加入香奈兒的隔年，卡爾創立了KARL LAGERFELD，從服裝大量的黑、白、灰是最常使用的顏色，線條俐落有態度，不是FENDI的柔美，也不是香奈兒的姿態，一路走來的設計，經常能直接投射到卡爾自身的裝扮。

▲懂時尚KARL LAGERFELD。（圖／翻攝Karl Lagerfeld IG、官網）

▲懂時尚KARL LAGERFELD。（圖／翻攝Karl Lagerfeld IG、官網）

▲懂時尚KARL LAGERFELD。（圖／翻攝Karl Lagerfeld IG、官網）

▲2013年推出的KARL LAGERFELD x Tokidoki公仔，以及膠囊系列服裝。（圖／翻攝Pinterest）

▲懂時尚KARL LAGERFELD。（圖／翻攝Karl Lagerfeld IG、官網）
▲卡爾拉格斐的乾兒子Hudson Kroenig與公仔，超可愛。（圖／翻攝KARL LAGERFELD IG）

最初KARL LAGERFELD並沒有Q版老佛爺這種東西，直到2013年，與Tokidoki合作，推出了「老佛爺」公仔及服裝、腕錶、配件等，膠囊系列一鳴驚人，才慢慢衍生出以漫畫圖案般的卡爾拉格斐為裝飾的各種商品，也就是說，它連10歲都不到，年輕得很，他的愛貓Choupette也有可愛Q版，才能和主人一起放閃。

▲懂時尚KARL LAGERFELD。（圖／翻攝Karl Lagerfeld IG、官網）

▲2009年春夏系列，充滿黑白色調。（圖／翻攝VOGUE UK）

▲懂時尚KARL LAGERFELD。（圖／翻攝Karl Lagerfeld IG、官網）

▲KARL LAGERFELD 2014春夏系列，T恤上有卡爾圖像。（圖／翻攝VOGUE UK）

卡爾顯然完全融入這樣的翻玩世界，容許「分身」的聲勢越來越浩大，因此與許多不同領域的品牌合作，變出更多花樣，例如和MODELCO美妝聯名，唇蜜蓋子是金屬色的立體卡爾娃娃，鏡子圖案則是Choupette，近日與PUMA攜手推出的球鞋，墨鏡橫跨鞋面，可愛又吸睛。

▲懂時尚KARL LAGERFELD。（圖／翻攝Karl Lagerfeld IG、官網）

▲懂時尚KARL LAGERFELD。（圖／翻攝Karl Lagerfeld IG、官網）

▲KARL LAGERFELD和美妝品牌MODELCO、運動品牌PUMA聯名。（圖／翻攝KARL LAGERFELD官網）

卡爾拉格斐的「外觀」，算是設計師中數一數二鮮明的，白髮紮個馬尾、戴著墨鏡，白襯衫、黑西裝搭配黑領帶，是最標準的造型，讓人一眼就認出來，變成同名品牌的標誌，再理所當不過，就讓Q版卡爾，帶著一股傲氣與「我說了算」的神情，坐鎮KARL LAGERFELD。時代沒有結束，只是換了種型態，繼續下去。

▲懂時尚KARL LAGERFELD。（圖／翻攝Karl Lagerfeld IG、官網）

▲懂時尚KARL LAGERFELD。（圖／翻攝Karl Lagerfeld IG、官網）

▲如今KARL LAGERFELD推出超多Q版卡爾的商品。（圖／翻攝KARL LAGERFELD IG）

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關鍵字：

懂時尚, Karl Lagerfeld, 卡爾拉格斐, 時尚老佛爺, tokidoki
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