惱人瀏海過渡期靠4方法解決　學Angelababy、IU整理超簡單

瀏海過渡期幾乎是1.5～2個月就會出現！其實瀏海過渡期或許是改變形象的好時刻，教大家「用頭型解決瀏海過渡期」的髮型有哪些～

▲瀏海的過渡期真的很煩人。（圖／翻攝自迪麗熱巴微博）

1.短八字瀏海、中分：適合髮際線不高、太陽穴較窄、顴骨高的人

這邊分為兩種，一種是直接中分（左），另一種是你依然希望有瀏海可以更全面的修飾臉型（右）後者只修剪中間的部分即可，不論哪種都適合髮際線不高的人，適合中分或6：4分，且長出來的瀏海離下巴越近，小臉效果越明顯，還可修飾太陽穴凹、顴骨高等問題！

▲瀏海大概超過眼睛的長度時適合這種髮型。（圖／翻攝自春夏微博）

修剪時只修鼻翼寬度的部分，長度約落在眼窩的地方，兩邊長度落在下巴處最剛好，修飾臉型效果佳。

▲這也是許多韓妞會採用的方法。（圖／翻攝自小紅書@ACE造型師天諾）

2.瀏海編髮：全頭型適用，瀏海髮量多更好

這很簡單，像周冬雨這樣編個小辮子放在前側面，輕鬆增加髮型層次，乾淨又俐落還有甜美感，且不太挑頭型！

▲任何頭型都能嘗試。（圖／翻攝自周冬雨臉書粉絲團；景甜臉書粉絲團）

但如果覺得編髮太難，瀏海髮量較多的人，建議可用「扭轉」的方式，將分線確認好後，單邊或雙邊抓起適當髮量向後扭轉，黑夾固定後拉出蓬鬆感即可～

3.把瀏海往後紮：適合頭型扁



將前額的瀏海直接往後跟頭髮造型在一起～這個髮型Angelababy可說是翹楚，這款適合頭型比較扁的人，又或是將頭頂髮梳澎幫助拉長臉型，頭型跟臉型都會變完美。

▲這款髮型的變化也很多～大小波浪弄起來都相當好看。（圖／翻攝自不只AB面微博）

大家也不用怕過渡期瀏海不夠長不好固定，可以像Angelababy一樣用「蝴蝶夾」固定即可！（右圖紅圈）

▲蝴蝶夾是非常好用的小工具。（圖／翻攝自不只AB面微博）

想讓頭型看起來變圓潤，在綁之前可以先刮澎或夾捲瀏海，左右兩側各留下１／４，瀏海往後梳用手捏著髮尾末端扭轉，然後往前推出澎澎的感覺，再用夾子固定即可。

▲適度刮澎能使頭型更好看。（圖／翻攝自Feekr護膚微信）

4.公主頭：適合頭型尖、兩側窄的人

公主頭是從左右兩側向後固定的髮型，特別適合頭型尖的人，大波浪會展現出有小女人味，更顯臉小；旁分則能多了點俐落個性的感覺，值得注意的是「旁分」是更好的選擇，看起來才有仙氣感～

▲綁公主頭中分或旁分都很不錯。（圖／翻攝自李知恩微博、Angelabay微博）

文／美人圈

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