當潮人沒有難搭配這回事！NIKE X FOG「螢光色」是火紅指標

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@py_rates_、@highsnobiety、@adrianneho、Hypebeast、周杰倫IG、網友提供

每天出門的穿搭，服裝重要之外更要與鞋子做搭配，平常為了方便手邊大部分的鞋款都是以黑、白底色為主，但如果想當個潮潮就絕不能錯過現正火熱的「螢光色」，潮流從來就沒有難搭配這回事！

近年潮牌也推出不少螢光單品，像Off-White X Nike Air Force 1的Volt配色就有許多名人著用，且這股風潮還未退燒！

近日又有消息曝光，Nike與洛杉磯街頭潮牌Fear of God在去年合作推出的Air Fear of God 1系列即將推出新色！有「螢光綠」與「珊瑚橘」兩色，預計在夏天時上市。而這兩個顏色成為2019的大勢早就有端倪，不少品牌都曾推出過螢光色品項，且也並沒有想像中難駕馭～

像是Off-White的商品上就經常能看到螢光色的運用，另外，許多國外的藝人也很喜歡將螢光色穿上身，看看凱莉珍娜（Kylie Jenner）這套螢光綠泳裝有多時髦，一點也不突兀。

亮眼的橘色則是能讓普通的穿搭變得不平凡，能顯得女孩們的氣色好，也是男孩們能駕馭的顏色。

而且這兩個天差地遠的顏色組合起來異常的順眼！像這雙sacai x Nike的聯乘款就非常有特色。

螢光色系依舊是一個待開發的領域，大部分的人們還是對它敬畏三分，不過未來肯定會有更多螢光商品釋出，喜歡的話不妨就試試看！

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