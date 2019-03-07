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Off-White推出超潮水瓶環保袋，加裝工業腰帶　入手價2萬4

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編輯／Duke　圖／翻攝自SSENSE、Evian官網

近幾年全球暖化嚴重，環保意識也漸漸崛起，眾人開始使用環保餐具、杯套、吸管，以防過度使用塑膠，其中，由Virgil Abloh所主理的Off-White，推出具有收納功能的水瓶環保袋，且可以當成小包包，而售價是誇張的美金785元（約台幣24,000元）。

由Off-White所設計的環保袋，共推出兩色，分別為白丹寧、黑丹寧，其材質運用丹寧布，打造時尚風格，並將黃色的工業腰帶，設計成肩背帶，而外觀也有Off-White特有的標語字樣，其搶眼的撞色設計，為環保袋增添了不少質感。

▲Off-White環保袋。（圖／翻攝自SSENSE、Evian官網）

▲Off-White環保袋。（圖／翻攝自SSENSE、Evian官網）

▲Off-White環保袋。（圖／翻攝自SSENSE、Evian官網）▲Off-White環保袋。（圖／翻攝自SSENSE、Evian官網）

▲Off-White環保袋，售價為美金785元（約台幣24,000元）。

先前Off-White也與法國天然礦泉水品牌Evian合作，推出限量玻璃瓶身的礦泉水，就是為了倡導環保。瓶身設計了不同色調與大小的圓點，並另外推出有「Rainbow Inside」標語的玻璃瓶，都是可以重複利用的，也讓兩者的品牌形象，加了不少分。

▲Off-White環保袋。（圖／翻攝自SSENSE、Evian官網）

▲Evian玻璃礦泉水，售價為歐元47.25元（約台幣1650元）。

▲Off-White環保袋。（圖／翻攝自SSENSE、Evian官網）

▲Evian玻璃環保瓶，售價為歐元50元（約台幣1750元）。

而Off-White所推出的丹寧環保袋，目前已經可以在加拿大網站SSENSE購買，而玻璃瓶則是在Evian網站購買，想為環保盡一份力，但又不想失去時尚感的朋友，現在就是手刀購買一波的大好機會喔！

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關鍵字：

Off-White, VirgilAbloh, 環保袋, 丹寧, Evian
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