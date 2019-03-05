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【奧斯塔羅】看吧！早就該聽我的　你是個愛說教的人嗎？

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▲你是個愛說道理的人嗎？。（圖／奧斯塔羅）

面對朋友的狀況
你是單純傾聽
還是會替朋友抱不平
念上朋友幾句呢？

今天就和奧斯一起來看看
你是不是愛講道理的人吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選擇到這組牌的朋友，你們其實不是愛說教的人，這樣的牌組多半代表行動力與前進，比起說教或是長篇大論的道理，你會覺得不如做給對方看，對你來說，實際行動永遠比在一旁冷言冷語好，對於看不慣的事情，你沒辦法選擇沉默或是置之不理，因此不難發現，你算是個喜歡親力親為的人，但奧斯還是要提醒你，這樣的狀況到最後，累的是你自己而已，對於一些問題與狀況，奧斯還是建議你要評估一下，不用將問題都扛在身上，這樣會讓自己累死喔！

牌ll

選擇到這組牌的朋友，你們不是個愛說教的人，也不喜歡對人碎念，這樣的牌組多半代表保持現況或是冷眼旁觀，你會覺得每個人，都有應該完成的事情，也有自己份內的工作需要完成，當對象合不來或是發生問題時，當然可以幫忙，但請對方來開口，對於你來說，與其插手別人的事或是談論自己的看法，最後落人嘴舌，倒不如等你真的有需要時，在找我尋求幫助就好，畢竟，每個人都有自己的人生課題需要完成。

牌lll

選擇到這組牌的朋友，你們說教起來非常恐怖，這樣牌組多半代表謹慎與思考，所以不難發現你們對於每件事，都有自己的原則及看法，不容許他人碰觸自己的底線，面對狀況或爭執時，也不會輕易的退縮，也因為這樣的牌組，有著自我意識強烈及威權的涵意，不難發現你對於看不過的事情，會習慣講上兩句或是你明明教過，對方卻不聽建議，最後發生狀況後，又回過頭來對你哭訴，這種狀況你最受不了，雖然面對哭訴的朋友，你會覺得下次不要再這麼雞婆了，但朋友又來尋求幫助時，你的個性也就再犯了。

牌lV

選擇到這張牌的朋友，你就是標準矛盾型的人，這樣的牌組多半代表辛苦與扛責，所以在面對朋友有狀況時，你會念上幾句或是教訓朋友一番，有時還會耍脾氣不給予幫助，但奧斯會說，你就是那張嘴而已，你內心還是心軟的人，雖然愛說教，喜歡耍脾氣，但每當朋友有狀況時，你永遠都是衝第一個，甚至不惜將問題攬在自己身上，替朋友去處理，不過，你是個無聊的人，因為當你幫朋友處裡完之後，朋友聽了你的建議，你還是會說「看吧！早就該聽我的」。

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關鍵字：

奧斯塔羅, 12星座, 占卜
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