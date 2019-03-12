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寬褲BYE！韓妞都在穿「奶奶褲」遮臀線　搭配莫蘭迪色一秒變溫柔系小姊姊

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自復古風熱潮以來，開始有老爹褲、高腰褲、闊腿褲等，不過2019該換換口味啦～現在流行的是「奶奶褲」！

▲奶奶褲。（圖／美人圈）

沒聽過奶奶褲？奶奶褲就是一個寬鬆版的休閒褲，介於直筒褲和闊腿褲之間的版型，而且實穿性很高也很好搭配～以下就來介紹奶奶褲的優點及穿搭吧！

＃更加修飾腿型

▲奶奶褲。（圖／美人圈）

奶奶褲的版型基本上是大腿略寬鬆，褲口稍微有點縮口，因此相較闊腿褲，奶奶褲的褲管會更直筒～對於很在意小腿、屁股問題的人來說會是很好的選擇。

＃舒適度滿分

▲奶奶褲。（圖／美人圈）

雖然說材質居多以針織、毛呢、燈芯絨為主，但有很棒的舒適度，而且也夠保暖，即便遇到寒流裡面多穿一件褲襪也根本看不出來～

＃溫柔系小姊姊

▲奶奶褲。（圖／美人圈）

現在很流行的「小姐姐風」跟莫蘭迪色，也是很適合納入為奶奶褲的穿搭，奶奶褲不太挑人，相較之下莫蘭迪色也是溫柔、柔和的色調，因此誰都可以駕馭～不論知性、自然隨性都可以！

＃奶奶褲＋針織毛衣

現在春天還是會有點冷度，因此上衣可以選針織搭配讓整體看起來是高雅，但同時也具備溫暖的搭配～如果不想太單調，上衣的顏色上也不妨選擇春天的活潑色～

▲奶奶褲。（圖／美人圈）

小建議：盡量選擇寬鬆版型的針織，穿貼身很容易讓下半身的奶奶褲變秋褲！

＃奶奶褲＋休閒帽T／衛衣

▲奶奶褲。（圖／美人圈）

這種穿法其實也早已出現在歐陽娜娜的穿搭中～用休閒的帽T或是衛衣來搭配奶奶褲，整體毫無違和感，反而是很活潑、率性！

▲奶奶褲。（圖／美人圈）

另外，偏休閒的單品不外乎有小白鞋、帆布包，這兩樣對奶奶褲來說是絕配了！

＃奶奶褲＋長／短版外套

▲奶奶褲。（圖／美人圈）

基本上寬鬆褲配短外套沒毛病、很正常，但很多人對於要再配大長外套會有疑慮。（不小心搭錯可能會顯身短）

▲奶奶褲。（圖／美人圈）

不過這時候不太需要擔心，上述提及過奶奶褲不挑人穿，而且也具備一點直筒褲的性質，不顯垮也遮肉～

▲奶奶褲。（圖／美人圈）

不過對於小隻女在長版外套選擇上，建議長度到小腿肚左右就可以了，太長反而不能駕馭！

文／美人圈　圖／翻攝自Pinterest、Weibo、IG@_nanaouyang__

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

穿搭, 奶奶褲, 寬褲, 老爺褲
fashion.net

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