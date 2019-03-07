網推6款出遊必備「卸妝棉」　卸完肌膚很舒服，敏感肌也適用

終於又來到連假！這種休假天數較短的出遊，想必行李絕對是簡單再簡單，「卸妝棉」就是大家的最佳幫手，到底哪些卸妝棉被狂推呢？趕緊來看！

1.Bifesta碧菲絲特 即淨卸妝棉（10片裝）NT＄89

Bifesta卸妝棉可說是各大平台中呼聲最高、最好用的卸妝棉了～推出許多不同的類型，像是濃妝適用、毛孔即淨款、保濕款等～廣受好評的原因是卸妝棉本身相當大一張，用一張就能卸除全臉彩妝，而且卸除力好同時兼顧保濕，包裝設計精良，從第一張到最後一張都不會乾乾的！

2.Biore 頂級深層卸粧棉 44入 NT＄210

粉盒頂級系列共有清爽與保濕型，紙質是比較厚的，保濕款卸後肌膚的潤度還是足夠，較防水的唇彩跟眼妝還是建議另外用眼唇卸妝喔～網友則推崇清爽型，直呼肌膚有在呼吸感覺，而且可以買補充包，相當划算！

3.SKINFOOD 純米亮白精華卸妝棉 80入 NT＄450

肌膚比較敏感的朋友，推薦SKINFOOG的純米卸妝棉，紙質算薄，同樣是走大尺寸路線，網友更分享沒有酒精味或薰眼的問題，味道屬於清香的類型，卸完肌膚很舒服～

4.舒特膚 溫和多效潔膚棉 25片 NT＄280

「超舒服又卸的超乾淨」敏感肌網友的另個安心推薦，卸妝乾淨沒有酒精不薰眼睛，且採取密封壓扣式抽取包裝，不易揮發，不怕最後一張的卸妝棉乾掉！

圖片來源：IG@mijnpreloves

5.YUNOS 卸妝濕巾 50入 NT＄199



這款大家可能就比較陌生，但喜歡清新香味、卸後肌膚乾淨不緊繃的，追求高CP值的人，不妨試試這款！網友分享在TOMOD'S、@cosme等日系藥妝店就買得到囉～

6.innisfree 蘋果籽卸妝棉 15入 NT＄80



「小小一包，帶出門超級方便！」是清新少女的果香味道，習慣淡妝的朋友，這個就很足夠囉！是不少網友出國必帶的好物，更說這個卸完之後「肌膚有變亮的感覺」。

文／美人圈 圖／翻攝自IG@bifesta_taiwan、@sisycosmetics、@skinfood_official、@mijnpreloves、@innisfreetaiwan

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