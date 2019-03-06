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全球最大星巴克旗艦店在東京！　4層樓高2100朵銅製櫻花樹快朝聖

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▲星巴克東京中目黑旗艦店。（圖／翻攝星巴克官網）

▲星巴克東京中目黑旗艦店。（圖／翻攝星巴克官網）

▲星巴克東京中目黑旗艦店，是咖啡迷熱烈討論的新地標。（圖／翻攝星巴克官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

全球最成功的連鎖咖啡店星巴克Starbucks，近幾年一直在發展 Reserve Roastery 企劃，也就是選定較大的門市旗艦店，提供該品牌更高品質的飲品選項，為了更強化其產品線的特色，也開始在各焦點城市建立頂級旗艦店，而最新一間落腳日本東京，找來建築師隈研吾操刀，先在店內打造4層樓高的銅製櫻花樹，頗有全球最大旗艦店的氣勢，台灣遊客又多了一間店可朝聖啦！

▲星巴克東京中目黑旗艦店。（圖／翻攝星巴克官網）

▲星巴克東京中目黑旗艦店。（圖／翻攝星巴克官網）

▲呼應店外的櫻花景色，店內也有銅製櫻花樹，氣勢驚人。

最新的星巴克旗艦店位於中目黑，由知名建築師隈研吾與星巴克設計總監 Liz Muller 一起合作，這棟四層樓高的咖啡店就位在目黑川畔，而目黑川正好是知名賞櫻景點，為了強化地點與文化的連結，特別在店內打造2100朵銅製櫻花，呼應戶外的華麗景色。

▲星巴克東京中目黑旗艦店。（圖／翻攝星巴克官網）

▲星巴克東京中目黑旗艦店。（圖／翻攝星巴克官網）

▲以簡單的石牆、原木與金屬打造出華麗感。

4層樓各有主題，包括1樓氣派的大廳與咖啡座位，中間還有吧台能近距離看到沖泡過程；2樓則以旗下系列「茶瓦納TEAVANA」為主題，還能品嚐到和菓子與在地日本茶；3樓則是較為大人味的「ARRIVIAMO BAR」，提供酒類商品，包括啤酒、紅酒、咖啡調酒、創意雞尾酒通通有，超過百種可選擇，酒單還會依季節變化；4樓則是講座與活動空間。

▲星巴克東京中目黑旗艦店。（圖／翻攝星巴克官網）

▲Rocco Princi設計的正宗義大利麵包店，提供薄餅比薩、麵包等在地風味。

而東京星巴克臻選旗艦店已經在2／28正式開幕啦，但因為此店面引起不少話題、加上地點也很熱門的緣故，在開幕初期部分時間3／9至3／10，是有入場限制的，必須要排隊索取號碼牌，才能視情況入場，若有前往日本旅遊的計畫，有機會也可以去逛一逛喔。

▲星巴克東京中目黑旗艦店。（圖／翻攝星巴克官網）

▲貫穿店內的銅管，其實是運送咖啡豆的裝置，也成為店內特色。

關鍵字：

星巴克, 東京, 中目黑, 目黑川, 賞櫻, 星巴克臻選, 旗艦店
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