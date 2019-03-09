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女孩不再害怕手腳冰冷！療癒身心的4種茶飲　製作超簡單

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編輯／Duke　圖／翻攝自Unsplash、Karyosmond網站

每年冬季溫度像是溜滑梯一樣，溫差極大，非常容易手腳冰冷，尤其是女性會造成手腳冰冷的原因，不外乎是血液循環不好、睡眠不足、攝取過多寒性食物等，下面就要教各位女性，如何在家裡自製，溫暖身心的4種茶飲吧！

1.玫瑰普洱茶

首先需要準備玫瑰花以及普洱茶，再來將普洱茶注入熱水後倒掉，第二泡加入玫瑰花靜置2、3分鐘，再過濾掉茶渣就可以了，而普洱茶的功用在於暖胃，玫瑰花具備活血、驅冷的功效，但必須要注意，女性在經期與懷孕過程中，要避免飲用。

▲暖身茶飲。（圖／翻攝自Unsplash、Karyosmond網站）

2.蘋果肉桂茶

只要準備1顆蘋果，跟少許的肉桂以及黑糖，然後將水煮沸，並加入黑糖，之後再將蘋果連皮切成丁，與肉桂一起放入水中，接下來等待1分鐘，再將紅茶葉加入，約3分鐘後，將紅茶葉過濾，倒出來即可，而肉桂能活血、蘋果能養顏，冬天喝這杯準沒錯！

▲暖身茶飲。（圖／翻攝自Unsplash、Karyosmond網站）

3.檸檬生薑茶

準備檸檬、生薑，將其切成薄片，再來準備一個瓶子，首先把檸檬片放置最底層，接下來加入黑糖、薑片，按照順序堆疊至頂部並密封，放置4到5天後，將檸檬、黑糖、薑片取出，並沖泡熱水即可，而生薑的功效為發散風寒，並具備瘦身的功效，一定要喝！

▲暖身茶飲。（圖／翻攝自Unsplash、Karyosmond網站）

4.桂圓紅棗茶

首先準備桂圓、紅棗3至5顆並去核，再用保溫瓶，加入500CC熱開水沖泡，悶熱半小時左右即可以飲用，而紅棗可以補脾養胃，桂圓則是補心與脾，皆是改善手腳冰冷的好材料，不過感冒、喉嚨痛、容易脹氣的人，避免飲用。

▲暖身茶飲。（圖／翻攝自Unsplash、Karyosmond網站）

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關鍵字：

手腳冰冷, 肉桂, 桂圓, 紅棗, 玫瑰, 普洱, 生薑, 蘋果
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