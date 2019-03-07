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上班前買早餐？不了，我要去買5千元有找的JIMMY CHOO鞋

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▲OnTheList進軍台灣舉辦快閃特賣。（影／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 台北報導

上班前不要買早餐，買雙鞋如何？會員制快閃折扣平台OnTheList在香港相當成功，終於進軍台灣，與精品集團藍鐘合作，由JIMMY CHOO打頭陣，3月7日起至9日舉辦低至2折的特賣，地點選在辦公大樓、早上8點開始營業，為的就是方便上班族用短短的空檔逛一逛、買一買，多完美的一天。

▲Onthelist。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

▲紅色綁帶高跟鞋1折價4,180元、羽毛亮片高跟鞋3折價18,240元。（圖／公關照，以下同）

OnTheList由法籍夫婦Diego Dultzin Lacoste與Delphine Lefay在香港創辦，因為兩人都曾在精品、消費品牌工作，發現有太多過季商品面臨被銷毀的命運，不但浪費而且對地球太不友善，因此決定發展快閃特賣平台，讓各大品牌有多一種「散貨」選擇，Diego說：「我們每次活動都是單一品牌，而且只有3、4天的時間，因此對品牌來說很有保障，不會影響形象，又能解決庫存問題。」

▲Onthelist。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

▲OnTheList創辦人Delphine Lefay（左）與Diego Dultzin Lacoste。

Diego Dultzin Lacoste來自名門，曾祖父是LASCOSTE創辦人René Lacoste，他笑說：「小時候真的都穿Polo衫。」雖沒有在LASCOSTE工作，但他說：「我們家族的關係密切，從小一起生活，我會被帶去看網球賽等等，對成長過程有很多影響。」在香港曾兩度與LACOSTE合作舉辦快閃特賣，Diego說：「曾祖父曾說『Work hard, and make it happen』（努力工作，讓夢想成真），對我影響很深。」

▲Onthelist。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

▲Onthelist。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

▲亮片平底鞋4折價9,920元、藍色鉚釘休閒男鞋3折價8,640元。

OnTheList從2016年至今已經累積18萬名會員，才剛進入台灣，也有超過千人入會，其實這會員並沒有什麼門檻，上網註冊即可收到確認信和會員碼，憑會員碼進入特賣會，而且不只在台灣能用，在香港、新加坡，如果也遇上OnTheList特賣，照樣能進去血拼。

在台首發，將與藍鐘將合作9場特賣，從JIMMY CHOO開始，接著有UGG、LeSportSac、MOSCHINO等，都會是很吸引人的低折扣。上班前去早餐店？不了，我要去逛街。

▲Onthelist。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

▲Onthelist。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

▲OnTheList在台灣舉辦快閃特賣，首場為JIMMY CHOO，商品豐富。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

OnTheList Flash Sales - JIMMY CHOO
日期：2019年3月7號至3月9號
時間：8 AM – 8 PM
地點：國泰敦南信義大樓（台北市大安區敦化南路二段39號1樓）
入場登記：www.onthelist.tw
參加方法：註冊完畢將會收到一封帶有會員碼的確認email，憑電子會員碼即可入場購物

關鍵字：

OnTheList, JIMMYCHOO, 特賣
fashion.net

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