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小空間也能有時尚風　只要把「書擺對」

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▲書本居家擺法。（圖／翻攝apartmenttherapy）

▲書本有幾種時尚的居家擺法。（圖／翻攝apartment therapy）

編輯／借借

雖然現在螢幕當道，但每個人家中還是珍藏了幾本好書，而或許書量不需要特別準備一個書櫃，以或是家中空間太小無法有書房，然而這些都沒關係，我們還有幾種做法能讓書的擺置更靈活時尚，看看是否有適合你家的對策。

垂直線條
這是最原始也最方便的擺書方式，就像摩天大樓一般，佔地最小的面積卻能提供最大容量，然而擺放還是有技巧的，地基要穩是最重要，另外常看的書籍最好往上擺，省得花更多力氣搬運，此外高度要有所節制，避免倒下時被砸傷，畢竟書是很重的。

▲書本居家擺法。（圖／翻攝apartmenttherapy）

▲別擺在通道要道上，最好選擇一個畸零角落。（圖／翻攝Ashley Poskin）

不同方向
若家中有淺櫃、層板或是壁爐上方，可使用不同方向的書本擺法來強化穩定度，視覺效果也會較為活潑，或者以其他裝飾品如檯燈、藝術品來交錯妝點，也會比全部直擺來得有變化。

▲書本居家擺法。（圖／翻攝apartmenttherapy）

▲書本居家擺法。（圖／翻攝apartmenttherapy）

▲多角度的書籍擺法，若覺零亂也能用對稱處理。（圖／翻攝Aimée Mazzenga）

結合家具
針對不常翻閱的書籍，其實也能與家具做結合，像是當作一個桌腳，當然基於安全性，不是要真的鋸掉一支桌腳來達到平衡，可用視覺角度來遮住桌腳即可，或是擺放在床頭櫃或床尾椅下方，來凸顯空間的複雜視覺。

▲書本居家擺法。（圖／翻攝apartmenttherapy）▲書本居家擺法。（圖／翻攝apartmenttherapy）

▲與家具結合也有另一種味道。（圖／翻攝IKEA、Nicole Crowder）

關鍵字：

居家, 佈置, 書櫃, 書本, 書房, 擺書
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