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擊中少女心！PONY EFFECT推粉紅梨花版氣墊，美到可以當配件

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▲人氣新星席惟倫帶大家搭上梨花列車一探究竟。（影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導　圖/記者曾怡嘉攝、翻攝自instagram@ponyeffect_seoul

隨著春季來臨，首爾賞花季也正式開跑！不用出國，韓牌PONY EFFECT將台北旗艦店化身為賞花列車，現場吹起浪漫梨花雨，更教你如何畫出韓妞最愛的梨花妝！

▲▼ PONY EFFECT推出粉紅梨花氣墊。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲▼ PONY EFFECT推粉紅梨花氣墊（圖／翻攝自IG）

▲親膚不黏膩且有超強持妝力。持久無瑕氣墊粉餅（粉紅梨花限定版），售價1,650元。

為什麼韓妞的妝容總是如此完美？秘密就來自於氣墊粉餅的上妝技法。選擇持久微霧氣墊，以少量多次輕拍按壓，拍出貼膚底妝。PONY建議大家上妝時記得要定量，塗抹太厚不一定好，細部像是鼻翼或是想要遮瑕的地方，需要多點耐心、反覆按壓效果才會最持久。

▲▼ PONY EFFECT推粉紅梨花氣墊（圖／翻攝自IG）

▲▼ PONY EFFECT推出粉紅梨花氣墊。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲超高保濕度，打造水潤Q彈的雙唇。超閃耀水凝唇釉，售價690元。

除了持久型底妝，血色紅的梨花唇更是加分關鍵，新推出的超閃耀水凝唇釉新色，一抹顯色潤唇，氣色立刻亮起來。果凍般的滋潤質地，不需技巧就能打造豐唇效果。

想要體驗最新韓妝，不妨跑一趟PONY EFFECT台北旗艦店，找閨密一起來踩點賞花一日行程，來野餐賞花區喝杯下午茶，再到花瓣紛飛的梨花雨區享受微風吹拂樂趣，同時親身感受持久無瑕氣墊粉餅的超持妝效果！

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關鍵字：

PONY EFFECT, 氣墊粉餅, 粉紅, 不脫妝
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