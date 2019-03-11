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試・開箱／秦嵐時尚穿搭洩密行程　TORY BURCH藤編小包裝了旅遊好心情

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▲TORY BURCH春夏新款Miller Straw藤編包，很有度假愜意風格，外型俏皮可愛。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／上海報導

美國時尚品牌TORY BURCH春夏以設計師過去與父母出遊度假的回憶為靈感，洋溢活潑愜意的整體氣氛，其中一款Miller Straw藤編小包特別可愛，今年（2019）2月秦嵐受邀到紐約時裝周看秀時，機場時尚正是靠這款包，預告展開時裝周之旅的好心情。

▲▼試開箱／Tory Burch。（圖／翻攝Tory Burch微博）

▲秦嵐先前飛到紐約看秀，機場時尚就背這一款。（圖／翻攝Tory Burch官方微博）

《ET FASHION》也開箱讓大家搶先看Miller Straw，該款為春夏全新設計，材質為藤編拼接皮革，雖然是小尺寸，但由於採用軟的藤編材質，有相對較寬鬆的空間可以讓女孩放進外出必備用品；包蓋、細背帶為皮革材質，發表會現場一共有黑、駝、綠色款，加上配合大大的垂墜皮繩Logo，塑造俏皮可愛的風格。

▲▼試開箱／Tory Burch。（圖／記者張妤瑄攝）

▲Miller Straw藤編包目前推出3款顏色，售價NT$15,900元。（圖／記者張妤瑄攝）

開關採用「磁釦式」，對可能會搭配藤編包出遊的場合，如野餐、海邊旅行等，隨手就能開闔，是特別實用且人性化的設計巧思。另外，包包內的隔層也是皮革材質，內有一個小口袋，可放卡片類如信用卡、悠遊卡等，以一款度假包來說，算是考慮得相當周到。

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服裝搭配方面也很百搭，褲裝、裙裝都能配，秦嵐穿牛仔褲配深色Logo款，另淡雅色系的洋裝或裙裝，也很適合這種悠閒感。

▲▼試開箱／Tory Burch。（圖／翻攝Tory Burch微博）

▲▼試開箱／Tory Burch。（圖／記者張妤瑄攝）

▲服裝搭配上也很好搭，褲裝、裙裝都可以。（圖／翻攝Tory Burch官方微博、記者張妤瑄攝）

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