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到阿利坎特「關機」養神　全球6大頂級度假村讓妳在假期中重生

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身處這個高度數位化的世界裡，有越來越多人開始重視旅遊與養生。現在旅行的目的不僅是盡可能地汲取文化、美食及自然景觀，而是追求讓你脫離現實，並重新找回活力的體驗。

傳統的 spa 療法現已進化；老派的感官隔離手法已經過時。取而代之的是追求特定功效的個人化療程。不管你是要改善朝九晚五的辦公桌身形；重啟效益不彰的消化系統；打破健身課半途而廢的循環；或是想清空數位過載的思緒，我們為你介紹全世界提供極致身心改造體驗的度假村。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

1.儀態診療

對需要久坐工作的我們來說，不良的姿勢早已成為多數人的問題，由其是眼睛從不離開螢幕的習慣，讓這種情況變得更糟糕！所幸泰國蘇美島的 Kamalaya 度假村提供了解決方案。

Kamalaya 度假村在 2018 年末推出了 Structural Revival 療程，專為改善脊椎健康、儀態與矯正姿勢而設計。其中的核心理念為減少壓力造成的緊繃感，治療受傷部位，並重新建立可最佳化體內活力的儀態。負責療程的專家們綜合了亞洲及西方療法，來對付身體結構上的不平衡。除了改善肌肉姿勢外，良好儀態也會促進血液循環，協助器官作用，增加能量流動並增進思想、情緒及心理健康。

網站：kamalaya.com

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

在家你可以這樣做：就算沒有明顯的疼痛感，你可能還是有潛在的儀態問題，可考慮找一位好的整骨師，來協助你調整姿勢並改善儀態。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

聲音治療

在日常生活中，要關掉外界干擾已是近乎不可能的任務。雖然我們可尋求冥想 app 的協助，但越南會安南海 Four Seasons 度假村的 Heart of Earth Spa 將這個概念提升到新的層級。為你介紹 Mother Earth Melodies 療程：一段精心規劃，由多道安神療法組成的體驗，包含清空思緒的頌缽儀式與根著大地能量的四手按摩。這是由越南一行禪師的哲學為發想，藉由八度音頌缽儀式，將思緒帶到當下，並消除所有外部干擾。伴隨著頌缽的輕柔震動，將心思聚焦於呼吸，達到內心平靜，最終減緩心率並達到真正的放鬆狀態。

最棒的是，在整段入住期間皆可參與儀式，伴隨著一系列具有平和鎮定功效的按摩與療程。利用外在元素溫和造就內心平靜。

網站：fourseasons.com/hoian/

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

在家你可以這樣做：每天晨間加入 15 分鐘的冥想練習。把鬧鐘調早一點，並伴隨著實際或錄音的頌缽聲響靜坐，把重點放在呼吸。這會協助內心平靜、增加踏實感並喚醒思緒迎接新的一天。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

重啟消化系統

Vivamayr在養生圈中名氣響亮，它不僅是一處奢華獨特的醫學排毒中心，更是排毒度假愛好者的聖地。Vivamayr的位置就位於奧地利的沃爾特（Wörth）湖畔，最大的特色，就是它們採用最高標準的醫學科技來診斷源於消化系統之問題。這裡的宗旨是用自然療法來為腸道排毒。療程著重於休養、嚴格的消化系統排毒、以及重新養成飲食習慣（如學習減速並充分咀嚼食物，以促進良好消化效應）。個人飲食規劃及縝密醫學監控，伴隨著每日腹部 Mayr 式按摩來幫助消化，並增進排毒效果。

網站：vivamayr.com

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

在家你可以這樣做：Vivamayr 會協助你養成一系列好習慣，兩個重點為：

1. 每一口食物都咬 30 到 50 次
2. 投資高品質的益生箘。

Symprove 是此類產品中的資優生，充滿可改善腸道健康的多種有益菌群（symprove.com）。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

徹底關機

座落於西班牙阿利坎特（Alicante）的乾燥山麓上，Sha Wellness Clinic 極簡潔凈的空間引領你踏上安息養神之路。療程的開始與結束都有專業醫學檢查，聚焦於處理倦怠、疲勞過度及所有因長期焦慮造成的健康問題。機構內的專家可為你量身規劃營養攝取及自然療程，其中多會包含食養料理。

然而「關機」是整段體驗中最重要的關鍵，減少訪客使用電子產品的機會，包括在公共空間中完全禁用，此外度假村也會建議在整段入住期間不要使用。而為了協助清空資訊過載的腦袋，賓客在入住期間可參與的活動有座談會、瑜伽、太極、散步、料理課、水療（桑拿、羅馬浴、土耳其浴、水療池、足浴、雙溫淋浴、冷水池、冰塊泉、按摩水柱），此外並會提供個人化的健康規劃，讓你離開後繼續維持最佳狀態。

網站：shawellnessclinic.com

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

在家你可以這樣做：挑戰數位排毒，維持沈淨心思與優質睡眠，每晚 8pm 後嘗試不要用電子設備。把手機及其他干擾睡眠循環的藍光設備擺在臥室外。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

沒有退路的健身集訓營

The Ranch 位於加州馬里布（Malibu），是深受好萊塢人士愛戴的傳奇集訓營。他們利用沈浸式，成果導向的一週健康訓練來提供關機與校正身心的最佳機會。最適合想在假期後保持長期成效的人士，這個度假村採用「強制參與」的方式，以合理速率確保鍛鍊與縮小腰圍（如這是你的目標）之成果。在住入期間，你每天需參與八小時的低強度運動，包含每天早上四小時的團體健行活動、午後健身課、再加上休息時間與每日按摩。

善用大自然的療癒元素也是重點，因此大部分的運動都在戶外進行；電子設備則是強烈不建議使用。運動之外還搭配了每日 1400 卡有機，蔬食為主的飲食。也可參與每週的料理課，多數食材是直接取自自家菜園。入住期間的開始和結束都會測試卡路里與脂肪，讓你親眼看見成效。

網站：theranchmalibu.com

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

在家你可以這樣做：低強度運動的好處不只有減重，除了燃燒卡路里外，也會減少關節壓力並增進心理健康，在戶外的運動則更有效果。嘗試每週排入長時間健行的行程。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

從內而外淨化身心靈

Club Med民丹島座落於南中國海，擁有「新加坡後花園」美稱，海天美景搭配現代感設計，吸引不少想要追求身心靈身心放鬆的旅客前往，而對於高爾夫球愛好者而言，這裡更是可以盡情享受揮竿樂趣的首選，因為除度假村內的高爾夫球設施和分級課程外，在度假村周圍還有三座國際級高爾夫球場，此外村內還提供各式精緻按摩與舒壓療程，從2019 2/17-3/15期間，Club Med民丹島推出一系列「Body&Soul計劃」包含舒活美食體驗、活力健身、 精彩運動、舒壓淨化4個活動主軸，由國際級專業導師帶領您體驗水陸運動項目和淨化身心靈的活動。

當然，不能錯過的還有每天早晨及傍晚時分的沙灘瑜珈課程，一邊欣賞眼前的美麗海景、聆聽浪花的拍打聲，一邊享受心靈的祥和平靜。

網站：www.clubmed.com.tw

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

在家你可以這樣做：練習在每天睡前加入 15 分鐘的伸展運動，不僅可以降低肌肉緊繃程度，藉由伸展也能夠讓肌肉傳到腦部的訊息也會減少，使思緒放空，讓你更容易進入沉睡狀態，對於有失眠困擾的人非常有幫助。

※文字：Emma Strenner、Chara Yu | 編輯：Chara Yu | 來源：CNI
（完整文章請看VOGUEme.com

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更多精彩報導，詳見《VOGUEme網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

假期, 度假, 旅遊, 泰國, 蘇美島, 越南, 奧地利, 西班牙, 加州馬里布
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